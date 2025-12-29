  • İSTANBUL
Son Haberler

Aktüel Eminevim'in kurucusu A. Emin Üstün dualarla anıldı
Aktüel

Eminevim'in kurucusu A. Emin Üstün dualarla anıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tasarruf finansman sektörünü kuran, büyüten ve ülke ekonomisine katkı sağlayan dev bir sektöre dönüştüren A. Emin Üstün, vefatının 6. seneidevriyesinde düzenlenen programla anıldı.

Eminevim'in kurucusu A. Emin Üstün'ün vefatının seneidevriyesi münasebetiyle Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde anma programı düzenlendi.

Akşam namazını müteakip gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapıldı ve merhum A. Emin Üstün için dualar edildi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen program, değerli iş insanının hatırasını yaşatmak ve sektöre kazandırdığı değerleri anmak adına önemli bir vesile oldu.

Türkiye’de tasarruf finansmanının temellerini atan A. Emin Üstün tarafından kurulan Eminevim, bugün 160’tan fazla şubesi ve 3 bine yakın çalışanıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket, kurucusunun vizyonu doğrultusunda tasarruf finansman sektöründeki öncü konumunu korumaya devam ediyor.

