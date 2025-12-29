  • İSTANBUL
Gündem

İstanbul Valiliği uyardı! Yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul Valiliği uyardı! Yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak

İstanbul Valiliği, mega kentte yaşayan vatandaşları yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyardı.

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren 75 kilometre/saat hızında fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini belirterek uyarıda bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Denizi'nde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat yer yer 75 kilometre/saat hızında fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın 31 Aralık'ta günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Marmara Denizi'nde oluşacak fırtınanın karada da etkisini göstereceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

