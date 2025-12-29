Kızının eğitimi İçin emekliliğini erteledi… Yalova’daki DEAŞ operasyonunda şehit düşen Turgut Külünk, Geride yürek yakan bir hikâye bıraktı
Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen 50 yaşındaki polis memuru Turgut Külünk, ardında fedakârlık ve onur dolu bir hayat hikâyesi bıraktı. Emeklilik hakkını kazanmasına rağmen, kızının eğitimini yarım bırakmamak için görevini sürdürdüğü öğrenilen şehidin haberi, Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki baba ocağını yasa boğdu.
Şehidin babaevine Türk bayrakları asılırken, taziye çadırı kuruldu; acılı aile gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti.
Yüreği yanan baba Aydın Külünk, o anları anlatırken şu sözlerle herkesi duygulandırdı:
“Televizyonda Yalova yazısını görünce içim köz gibi oldu… O an anladım.”
Anne Kevser Külünk ise evladını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı:
“Emekliliği geçmişti ama kızını okutmak için çalışmaya devam etti… Torunu hâlâ ‘Babam şehit olmuş’ diye söylüyor…”
Turgut Külünk’ün tek çocuğu olan kızının yüksek lisans yaptığı ve hedefinin kaymakamlık olduğu öğrenildi. Şehidin bu yüzden görevden kopmadığı ve “Çocuğumu meslek sahibi yapayım” diyerek çalışmayı sürdürdüğü belirtildi.
Şehit polis, görev aşkı ve evlat sevgisiyle sembol bir fedakârlık öyküsüne dönüştü…
Gündem
