Siirt’te Kar Mesaisi: 200 Araç ve 600 Personel 7/24 Sahada
Siirt’te etkili olan kar yağışının günlük yaşam ve ulaşım üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla başlatılan karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Valilik bünyesindeki Kriz Koordinasyon Merkezinde düzenlenen toplantıda, 200 araç ve 600 personelden oluşan ekiplerin kent genelinde 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığı bildirildi.
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya’nın başkanlığında gerçekleştirilen Karla Mücadele Koordinasyon Toplantısında, sahadaki mevcut durum ve yürütülen çalışmalar ele alındı.
Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önlenmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik ilave tedbirler değerlendirildi.
Kar yağışının devam etme ihtimaline karşı tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğu vurgulanırken, yolların güvenli ve kesintisiz ulaşıma açık tutulması için çalışmaların yoğun şekilde sürdürüleceği ifade edildi.
GAMER’de yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen ile emniyet, jandarma, belediye, İl Özel İdaresi, Karayolları, AFAD ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.