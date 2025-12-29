Netanyahu’nun ihanet ziyareti! Listesinde Türkiye’de var

İşgalci İsrail’in başı Netanyahu, Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde Donald Trump ile bir araya gelmek üzere ABD’ye gitti. Görüşme trafiğinde Trump’ın en kilit isimleri olan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile pazarlık masasına oturacak olan Siyonist liderin ajandası yine kan kokuyor.

Katil Netanyahu’nun Trump’tan kirli talepleri:

Hamas’ın tamamen silahsızlandırılarak Gazze’deki direniş yapısının tasfiye edilmesi.

İran’ın nükleer programına karşı ortak askeri hareket planı.

Trump’ın "yol haritası" adı verilen planında Siyonist işgalin güvenliğinin garantiye alınması.

En sinsi hamle: Türkiye’nin Gazze’deki Barış Gücü’ne asker göndermesini engellemek için Trump’a dil dökecek!

ABD BİLE İKNA OLDU: "NETANYAHU BARIŞI BALTALIYOR!"

Axios’un ele geçirdiği şok raporlara göre, ABD’li üst düzey yetkililer artık Netanyahu’nun maskesini düşürdü. Beyaz Saray ve İsrail içindeki kaynaklar, Netanyahu’nun ateşkesi ve barış sürecini kasten sabote ettiğine inanıyor. Trump’ın Ocak ayı başında Gazze hakkında tarihi açıklamalar yapmaya hazırlandığı ancak bu sürecin tamamen Netanyahu’nun "ikna edilmesine" bağlı olduğu vurgulanıyor.

Trump’ın ekibi, Netanyahu’nun Gazze’de ateşi söndürmek yerine savaşı yeniden harlamak istediğini görüyor. Siyonist katil, Trump’ı çatışmaların devam etmesi konusunda ikna etmeye çalışırken, ABD tarafı bu sinsi oyuna karşı temkinli.

"BİBİ HERKESİ KAYBETTİ, TEK BAŞINA KALDI!"

İsrailli üst düzey bir yetkilinin Axios’a yaptığı itiraf, Siyonist cephesindeki çöküşü özetledi: "Bibi tek kişilik bir kitleyi (Trump’ı) etkilemeye çalışıyor ama çok geç. JD Vance ve Marco Rubio gibi isimler artık onu desteklemiyor. Onları kaybetti!"

TÜRKİYE VE GARANTÖRLER MASADA, SİYONİSTLER DIŞARIDA!

Netanyahu Mar-a-Lago’da savaş çığırtkanlığı yaparken, gerçek barışın mimarları çoktan harekete geçti. Trump’ın damadı Jared Kushner ve Özel Temsilci Steve Witkoff; Türkiye, Katar ve Mısır ile dirsek temasında.

Geçtiğimiz hafta Miami’de Türkiye Dışişleri Bakanı, Katar Başbakanı ve Mısır İstihbarat Başkanı ile gizli bir zirve gerçekleştiren ABD heyeti, Netanyahu’nun önüne koyulacak şartları belirledi. Bu şartlar arasında İsrail’in derhal ateşkesi uygulaması ve sivil katliamlarına son vermesi en başta yer alıyor. Hatta Beyaz Saray, Ocak sonunda Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda yeni bir "Barış Kurulu" toplayarak Netanyahu’yu devre dışı bırakmayı planlıyor.