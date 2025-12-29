  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

65 ilde zehir tacirlerine operasyon! 768 şüpheli yakalandı

Suriye'de Alevi kışkırtmasının sebebi belli oldu: Biz de federasyon istiyoruz!

Ölümle dansı ucuz atlattı! Şişli’de makas terörü bu kez alevlerle bitti

Piyango, bahis ve at yarışı neden haram? Ali Rıza Demircan Hoca yazdı!

Trump Kennedy’nin adını sildirip kendi adını yazdırdı! Tepkiler gecikmedi

Umrede hem Türk kadınına hem ümmete terbiyesizlik: Haram diyor bir de! Sanki Kur’an-ı Kerim’de ayet yazıyor

Özgür Özel, Cumhuriyet’e konuşmuştu! İletişim Başkanı Duran: Dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmıyor

Milyonlarca lira kasada kalacak! Maliye tamam sıra belediyelerde

Fethiye’de Şampiyonlar Ligi final tarifesi: Galatasaray maçının bilet fiyatlarını duyanlar şaşkına dönüyor

İçki satan markete ayyaş kadın baskını! Alkol içmek çağdaşlıksa ya bu ne?
Ekonomi Yeni banknotlar tedavüle giriyor!
Ekonomi

Yeni banknotlar tedavüle giriyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni banknotlar tedavüle giriyor!

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husri, iki sıfır atılarak basılan yeni banknotların tedavüle girdiğini duyurdu.

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husri, iki sıfır atılarak basılan yeni banknotların tedavüle girdiğini duyurdu.

Husri, başkent Şam'daki Merkez Bankası binasında bir basın toplantısı düzenledi.

Yeni banknotların tedavüle girmesinin salt şekli bir adım olmadığını söyleyen Husri, bunun, ulusal kurumlara güveni pekiştirmeyi ve sürdürülebilir ekonomik istikrarı hedefleyen kapsamlı bir stratejinin temel aşaması olduğunu ifade etti.

Husri, "Değişiklik kapsamında iki sıfır kaldırılarak 100 Suriye lirası, 1 yeni Suriye lirası olarak kabul edilecek. Eski ve yeni banknotlar 90 gün boyunca birlikte tedavülde olacak. Gerek görülmesi halinde süre uzatılabilecek. Değişim işlemleri ücretsiz gerçekleştirilecek; komisyon, ücret veya vergi alınmayacak." dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23