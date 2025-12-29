Dünyaca ünlü Müslüman boksör ölümden döndü
9 gün önce Jake Paul'un çenesini kırdığı maçla dünyanın gündemine oturan dünyaca ünlü Müslüman boksör Anthony Joshua, Nijerya'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Aynı kazada iki kişi hayatını kaybetti.
İngiliz eski ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua, Nijerya'nın Ogun eyaletinde iki kişinin ölümüne neden olan bir trafik kazasına karıştı.
Punch gazetesinin haberine göre; Joshua'nın içinde bulunduğu araç, Lagos-Ibadan otoyolunda bir kamyonla çarpıştı.
İki kişinin hayatını kaybettiği kazadan yaralı şekilde kurtulan Joshua’nın yüzünü tuttuğu ve acı içinde olduğu görüldü.
Ogun Eyaleti Polis Komiseri Lanre Ogunlowo, Joshua’nın tedavi için hastaneye kaldırıldığını açıkladı.