Rusya'dan Noel videosu: Erdoğan'a Akkuyu küresi, Zelenskiy'e kelepçe!

Rusya'nın Kenya Büyükelçiliği'nin sosyal medyada yayınladığı yapay zeka videosunda dünya liderlerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği hediyeler dikkat çekti.

Videoda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan ABD Başkanı Donald Trump'a ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e kadar pek çok lidere hediye kutusu verildiği görüldü.

Esasen devlete bağlı medya kuruluşu Sputnik'in hazırladığı video, X platformunda yayınlandıktan kısa süre sonra 300 bin izlenmeye ulaştı.

DOSTLARINA HEDİYE DAĞITTI

Putin'in omzunda hediye çuvalıyla Noel Baba kılığına sokulduğu videoda Trump'ın açtığı hediye kutusundan bu yıl Alaska'da yapılan Putin-Trump zirvesinde çekilmiş bir fotoğraf çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya'nın yaklaşık 9 milyar dolar finansman sağladığı Akkuyu Nükleer Santrali'ni tasvir eden bir kar küresi çıkması da dikkat çekti.

KİM’E KILIÇ, MADURO’YA DJ SETİ

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e verilen hediyenin Çin yuanı ve Rus rublesinin sembolünün olduğu Noel süsü olduğu görüldü. Şi'nin süsleri Noel ağacına astığı sırada dolar biçimindeki süsün ağaçtan düşüp kırılması da dikkat çekti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a "Rusya'dan şükranla" notu eşliğinde bir kılıç hediye edilirken, son dönemde Trump'ın büyük baskı uyguladığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya DJ seti hediye edildiği ve cihazdan "Savaşa hayır, sadece barış" sözlerinin yükseldiği görüldü.

Bu yıl Putin'i ağırlayan Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye Rus yapımı hayalet savaş uçağı hediye edilirken Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Rus enerji şirketi Gazprom için kullanabileceği hediye kartı verildi.

ZELENSKİY'E KELEPÇE

Videodaki en sert mesaj ise Zelenskiy'e verildi. Kutusundan kelepçe çıkan Ukraynalı liderin parmaklıklar ardında üzgün bir yüz ifadesiyle tasvir edildiği görüldü.

Arka planda "We Wish You a Merry Christmas" şarkısının çaldığı videoya eşlik eden mesajda, "Noel sezonu, Rusya'nın tüm dostlarının mutlu ve huzurlu olmasını sağladığı bir armağan zamanıdır. Yaramazlar ise hak ettiklerini alacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Videonun Zelenskiy'nin Trump'a Mar-a-Lago'daki görüşmesinden saatler önce paylaşılması dikkat çekti.