Somaliland skandalı! Yeniden Refah Partisi İsrail'in arkasındaki gücü açıkladı

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "İsrail'in Somaliland'ı tanıması uluslararası hukukun hiçe sayılmasıdır." dedi.

Bekin, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Somaliland bölgesini bağımsız devlet olarak tanıma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Somaliland'ın siyonist İsrail tarafından tanınmasının arka planında ABD Başkanı Donald Trump'ın olduğunu söyledi.

ABD'nin bölgedeki çıkarlarına işaret eden Bekin, "Somaliland'ın bağımsız bir ülke olarak tanınması karşılığında, Berbera Limanı'nın ABD'nin uhdesinde askeri bir üs olarak kullanılması söz konusudur. Bu gelişme, siyonist İsrail'e Kızıldeniz ve Aden Körfezi boyunca geniş bir manevra alanı sağlayacaktır. Somaliland Başkanının birkaç hafta içerisinde ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirme niyeti, ABD'nin Somaliland ve Berbera Limanı konusundaki yaklaşımını destekler niteliktedir." diye konuştu.

Somali'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü dış müdahalelerle zayıflatmaya ve ortadan kaldırmaya yönelik her türlü adımın Afrika Boynuzu'nda kalıcı istikrarsızlıklara neden olacağını söyleyen Bekin, Somali'nin üç parçaya bölünmesinin önüne geçebilmek amacıyla Türkiye'nin öncülüğünde yoğun mekik diplomasisinin başlatılmasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

"İsrail'in Somaliland'ı tanıması uluslararası hukukun hiçe sayılmasıdır." diyen Bekin, şöyle konuştu:

"İsrail'in Trump yönetimiyle birlikte kural tanımaz bu adımları ne yazık ki sadece Orta Doğu'yu değil Afrika Boynuzu'nu da ateş çemberinin içerisine itecek ve yeni sorunlar yumağını oluşturacak sinsi hamlelerdir. Bu konularla ilgili olarak artık birlik içerisinde hareket edilmesinin vakti gelip geçiyor. Temennimiz odur ki artık Doğu Akdeniz başta olmak üzere Türkiye'nin sınırlarını oluşturan Suriye ve Irak'ta da istikrarının bir an önce ortaya çıkarılması ve özellikle de Kuzey Suriye'deki son gelişmeler ışığında yapıcı politikaların ortaya konulmasının gerekli olduğunu vurgulamak istiyoruz."