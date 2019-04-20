Eminevim’den Hac Tasarruf Sandığı

Hac farizasını yerine getirmek istediği halde maddi imkânı olmadığı için kutsal topraklara gidemeyenler için Eminevim, oluşturduğu kolay ödeme sistemleri ile büyük bir hizmete imza atacak.

Eminevim’in Elbirliği ürün ailesine yeni bir hizmet halkası eklediklerini söyleyen Emin Grup Başkanı Emin Üstün şu bilgileri verdi: “Şirketimiz ile yıllardır insanlarımızın faizsiz ev ve araç sahibi olmalarını sağladık ve devam ediyoruz. Bu zamana kadar Edirne’den Ardahan’a Türkiye’nin her yerinde insanlarımızı ev sahibi, araba sahibi yaptık. Onların bize olan güveniyle her geçen gün büyüyerek yolumuza devam ediyoruz. Eminevim olarak hazırladığımız yeni sistemimiz ile de kutsal topraklara gitme arzusuyla adeta yanıp-tutuşan müslüman kardeşlerimize derman olabilmek istiyoruz. İstediği şartlarda hacca gidemeyen insanlarımızı kolay ödeme sistemleri ile kutsal topraklar ile buluşturmak, müşterilerimizin kendilerini zorlamadan istedikleri taksit seçenekleri ile de bu uygulamamızdan faydalanmalarını istiyoruz.”

Nasıl uygulanacak?

“Hac Tasarruf Sandığı” sistemi ile kuralar tamamen Diyanet yönetiminde gerçekleştirilecek. İştirakçiye hac kurası çıktığında teslimatını alacak. Gidememe durumunda bu organizasyon sayesinde kişi, altın üzerinden birikim yapabilecek. 24 aydan 96 aya kadar uzanan vade seçeneklerinin bulunduğu uygulamanın temel amacı ise iştirakçileri hac için ihtiyaç duyacakları maddi güce ulaştırmak. Sistemde zaman içerisinde oluşacak maliyet farklarını gidermek için tüm ödemelerin altın olarak ayarlanması ise önem arz ediyor.