Eminevim üyelerine 10 ayda 2.1 milyar TL tasarruf ettirdi

Akit Ekonomi

Emin Grup Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Kemal Daldal, önemli açıklamalarda bulundu. Pandeminin önemli dönüşümlere yol açtığına işaret eden Daldal, şunları söyledi:

Tasarruf alışkanlıkları değişti

“Bu dönemde farklı alanlarda da tasarruf etme alışkanlıkları kazandık. Hayatımızda kalıcı değişiklikler oldu. Fiziksel olarak yapılan her şey bu dönemde dijital alana taşındı. Görüntülü görüşme ve evden çalışma modelleriyle evimizden çıkmadan çalıştık. Alışverişlerimizi yine evimizden çıkmadan yaptık. Bunun gibi daha birçok işimizi online teknolojilerden yararlanarak ve işlerimizi aksatmadan sürdürdük. Tasarruf alışkanlıklarımızı değiştiren bu döneme biz de inovatif yöntemlerle katkı sağladık.” Daldal, ‘Görüntülü Şube’ adlı yeni bir sistemle insanların bulundukları yerden ev ve araç taleplerini karşılamalarına imkân tanıdıklarını dile getirdi. Evden çalışan bin 200 şube personelini sisteme entegre ederek çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini aktaran Daldal, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanlarımıza ihtiyaçlarını ertelemeden gerçekleştirme olanağı sunarak önemli bir zaman tasarrufu da sağladık. Aynı zamanda kişilerin online sistemimiz üzerinden ev ve araç alımlarında da tasarruf alışkanlıklarını devam etmesine katkı sunduk. Uygulanan bu gibi yöntemlerin insanları önemli tasarruflara yönlendirdiğine ve yapılan her tasarrufun da ülkemiz ekonomisine destek anlamına geldiğine inanıyoruz.”

Ekonomiye büyük katkı

Daldal, faizsiz Elbirliği Sistemi’yle hizmet verdiklerini hatırlatarak, “Merhum Emin Üstün tarafından temelleri atılan ve başarıyla uygulanan bu sistemle 30 yılda toplamda 170 bini aşkın ailenin ev ve araç sahibi olmasına vesile olduk. Yaptığımız teslimatlarla 1 milyonu aşkın kişinin hayatına dokunduk” dedi. Hem yaptıkları teslimatlarla on binlerce insanın faize bulaşmadan, birikimlerini değerlendirmelerine vesile olduklarını hem de ülke ekonomisine her ay 300-350 milyon TL değerinde ekonomik katkı sağladıklarının altını çizen Daldal, şöyle konuştu:

Faizi ortadan kaldırıyoruz

“Faizin ekonomiden aldığı payı Elbirliği Sistemimiz’le ekonomimize yeniden kazandırıyoruz. Konut ve araç alımlarında faizi ortadan kaldırarak insanların tasarruf etmelerini sağlıyoruz. Kurmuş olduğumuz Elbirliği Sistemi, 1991 yılından günümüze kadar başvuru almaya devam eden bir sistem. Her kesimden ve her gelir grubundan kişilerin başvurduğu bu sistemde son yıllarda daha da artan başvuru sayısı, aslında tasarrufa önem verenlerin sayısındaki artışa da işaret ediyor. Genel bir analiz yaptığımızda sadece önceki nesillerden değil, günümüzün genç nesillerinden de ciddi bir başvuru alıyoruz. Çünkü sistemin sunduğu avantajlardan en önemlisi sağladığı tasarruf. İnsanlar, Eminevim’e başvuru yaparak yüksek faizlerle borçlanmaya gerek duymadan ev ve araç sahibi olabiliyorlar.”

600 bin liralık ev hediye edecek

Eminevim’in 1 Ekim’de start verdiği hediye daire kampanyası devam ediyor. 4 ay sürecek kampanyaya ilgi yoğun. Kampanya kapsamında Eminevim’e ev ve otomobil için kayıt yaptıranlar çekiliş hakkı kazanıyorlar. Emin Şirketler Grubu Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Daldal, her başvuru için ayrı çekiliş hakkı olacağı bilgisini vererek, “Ayrıca, yeni kayıt yaptıranlara referans veren mevcut müşterilerimiz de kur’aya katlacak. Başvuru bitiminin ardından bir ay içerisinde çekilişimiz noter huzurunda yapılacak. Kazanan talihli Eminevim 5YÜZ60 Kurtköy Projesi’nden 600 bin değerinde bir daire kazanacak” diye konuştu.

Pandemi döneminde dahi yüzde 19 başvuru artışı

Elbirliği Sistemi’nin faydalarına değinen Daldal, şu ifadeleri kullandı: “Faizsiz sistemimiz, kişilerin bir evi kendi gerçek değerinde satın alabilmelerine imkân sunuyor. Böylelikle sisteme katılanlar, faizin sebep olduğu israftan da kurtularak ihtiyaçlarını karşılıyor ve birikimlerini doğru bir şekilde değerlendirmiş oluyor. Özellikle ev başvurularında sistemimizde son yıllarda artış devam ediyor. İçinde olduğumuz pandemi döneminde dahi yüzde 19’luk bir başvuru artışı yakaladık. Bu da aslında insanların yatırıma önem verirken tasarruflu davranmak istediklerini de en net şekilde ortaya koyuyor. Ayrıca hedef kitlemiz de tasarruf anlayışını biliyor ve yaptığı tasarruflarla ekonomiye katkı sağlıyor. Bu yıl içinde bulunduğumuz ekim ayına kadarki sürede 18 bin 500 kişi, Eminevim’le 3 milyar 375 milyon TL değerinde ev ve araç sahibi oldu. Yapılan alımlarla 3 milyar 375 milyon TL ekonomiye kazandırılırken, bunun üzerine binecek yaklaşık 2 milyar 180 milyon TL’nin de faize gitmesi önlendi. 10 aylık sürede aslında 2 milyar 180 milyon TL’lik tasarruf yapılmış oldu.”