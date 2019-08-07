EMİNEVİM teslimde kendi rekorunu kırdı! Ayda binden fazla konut teslim ediyor vatandaşı kira derdinden kurtarıyor

Türkiye’de yılın ilk 6 ayında yaklaşık yüzde 34 büyüyen Eminevim’in faizsiz ev alma modeli olan Elbirliği Sistemi, özellikle konut teslimatlarında geçtiğimiz temmuz ayında konut sektöründeki durağanlığa rağmen rekor bir teslimat gerçekleştirdi. Aylık bazda ilk kez 1000’nin üzerine çıkan ve bir ayda toplam 1006 konut teslimatı gerçekleştiren sistem, bugüne kadar ise toplam 144 bin 255 kişiyi ev ve otomobil sahibi yaptı. Elbirliği Sistemi’nin başarısını değerlendiren Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, faizsiz ev almaya dayalı sistemin konut satışlarında başarılı bir alternatif olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ayda 250 milyon lira nakit akışı

29 yıldır Eminevim’in uyguladığı Elbirliği Sistemi’nin toplamda gerçekleştirilen teslimat sayısının ağustos başı itibariyle 145 bine yaklaştığını vurgulayan Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, konut sektöründe faizsiz sistemle yapılan alımların her geçen ay hızla büyümeye devam ettiğini dile getirdi. Üstün şöyle konuştu: “Türkiye’de Eminevim’in öncüsü olduğu faizsiz ev almaya dayalı Elbirliği Sistemi bu yılın ilk yarısında yüzde 34 büyüme kaydetti. Yılın ilk yarısında ev ve araç olmak üzere toplam 10 binin üzerinde teslimat yaptık. Temmuz ayında ise bugüne kadar 900’leri bulan konut teslimat sayımız ilk defa binin üzerine çıktı. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz teslimatlarla 145 bine yakın aileyi ev ve otomobil sahibi yaparken her ay bin 800’ü aşkın teslimatla piyasaya ve Türkiye ekonomisine yaklaşık 250 milyon liralık nakit akışı sağlıyoruz. Sistemin konut satışlarında gösterdiği bu başarı, sektörde yaşanan soruna bir çözüm sunabileceğini ortaya koyuyor.”

5 dakikada bir teslim

Konut sektöründe son aylarda sert düşüşler yaşanırken faizsiz Elbirliği Sistemi’nde yoğun talebin yaşandığını ifade eden Emin Üstün, “Artan kurlar ve faiz oranları, ev almayı zorlaştırıyor ve bu nedenle konut satışlarında önemli bir daralma yaşanıyor. Aynı sektörde bir yanda daralma yaşanırken bir yanda da faizsiz ev alma sistemleriyle konut alımına ilgi artıyor. Faizsiz gerçekleştirilen ev alma sisteminin en başarılı örneği, konut satışlarına iyi bir alternatif sunan Elbirliği Sistemi’dir. Bugün sistemimizle 5 dakikada bir, günde ise 84 teslimat yapılıyor. Yaşanan durağanlığa rağmen Elbirliği Sistemi’nin teslimat rakamlarına ve büyüme oranlarına baktığımızda konut sektörünün de faizsiz ödeme sistemlerine ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Özellikle küçük birikimleri olan orta gelir grubu ailelere daha çok seslenerek büyümemizi sürdürmeyi ve konut satışlarının artırılmasında başarılı bir alternatif olmayı devam ettirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Hedef büyüttü

Emin Üstün: “Yıl sonuna kadar büyüme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlk 6 ayda 10 binin üzerinde kişiyi ev ve araç sahibi yaptık. Yılın ikinci yarısında da yeni açmayı planladığımız şubelerimizle teslimat rakamlarımızı artırmayı ve yıl sonuna kadar toplamda 160 bine ulaştırmayı hedefliyoruz.”

Yıllarca kira ödeyen aileler, Eminevim’in sunduğu Elbirliği Sistemi ile faiz ödemeden ve küçük birikimlerle ev sahibi olabiliyor. Son rakamlara göre 144 bine yakın aile Elbirliği Sistemi ile ilk kez ev sahibi olma duygusunu yaşadı. Tapusunu alan aileler arasında kimi 20 yıl kimi ise 20 yıldan da daha uzun bir süredir ev sahibi olamadan kira ödeyerek yaşarken, şimdi evlerine kavuşmanın rahatlığı içerisinde. Özellikle son dönemlerde faizin sebep olduğu konut satışlarındaki durgunluk, elbirliği sistemine olan ilgiyi daha da artırdı. Aylık teslimat rakamları bin 800’e ulaştı. Hedef ise yılsonuna kadar toplamda 160 bin teslimatı aşmak.

İlgi de, güven de artıyor

Amacı faizsiz bir şekilde kendi evine sahip olmak isteyen insanları bir araya getirmek ve ortak amaçlarına giden yolu kısaltmak olan Elbirliği Sistemi, kişilerin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda 30 yıla yakın bir süredir hizmet veriyor. Elbirliği Sistemi’nin yıllardır gördüğü bu ilginin kaynağında ise verdiği güven en büyük paya sahip. Vatandaşların Eminevim’i tercih etmesinde ve şirketin sektöründe lider olmasında en büyük pay sistemin güvene dayalı olması olarak görülüyor.

29 yıllık geleneğin patronu

1991 yılında şu an faaliyetlerine aktif olarak devam eden ve elbirliği sistemine dayalı faizsiz bir sistem ile otomobil sahibi yapan Eminotomotiv’i, 2005 yılında ise otomobildeki Elbirliği Sistemi’ni konut sektörüne uyarlayarak, insanların faizsiz ev almasını sağlayan Eminevim’i kuran Emin Üstün, 40 şubeyle başlayan hizmet ağını, ülke genelinde 60’tan fazla ilde toplam 103 şubeye ulaştırmada büyük rol oynadı. Kurduğu sistemle Türkiye’de 140 binin üzerinde kişinin ev ve otomobil sahibi olmasında emeği geçen Emin Üstün; Eminevim, Eminotomotiv, Eminotomotiv 2. El, Emin Gayrimenkul Geliştirme, Emin Tarım ve Hayvancılık, Emin Enerji ve Emin Sigorta şirketlerini bünyesinde barındıran Emin Grup’un gelecek yıllarda da vatandaşlara hizmet vermesi yolunda çalışma azmini ortaya koyuyor.

Kırşehir’e biyogaz yatırımı

“Kazandığımızı yine şirketlerimiz yoluyla yatırıma yönlendiriyoruz” diyen Emin Üstün, “Örneğin hafta içinde Kırşehir’de memleketimize hayırlı olacak bir projeye imza attık. Merkez ilçeye bağlı olan Körpınar Köyü civarında bulunan mandıraların yol açtığı çevre kirliliğini önlemek amacıyla bir biyogaz tesisini devreye sokuyoruz” dedi.