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Ekonomi Eminevim 80 milyonu bilgilendiriyor
Ekonomi

Eminevim 80 milyonu bilgilendiriyor

Eminevim, dikkat çeken yeni reklam filmiyle faizsiz ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişinin cevap aradığı soruların yanıt bulmasını sağlayacak. Dijital mecralar ve ulusal TV kanallarında yayınlanan reklam filminde, Türkiye’deki milyonlarca kişi, aradığı veya merak ettiği sorulara 44 saniyede cevap bulabilecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 16:39:00 -
Eminevim 80 milyonu bilgilendiriyor

Türkiye’de faizsiz Elbirliği Sistemi ile hizmet veren Eminevim, dikkat çeken yeni reklam filmiyle faizsiz ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişinin cevap aradığı soruların yanıt bulmasını sağlayacak.

Sorulara 44 saniyede cevap

1991 yılından günümüze kadar hizmet verdiği sürede bir milyon kişinin hayatına dokunan Eminevim, Ekim ayında başlayan reklam filminin ikinci serisini Kasım ayında yayınladı. Türkiye’de ev sahibi olmayı bekleyen milyonlarca kişinin yanıt aradığı sorulara cevap veren bilgilendirici nitelikteki reklam filminde, Elbirliği Sistemi’nin vermiş olduğu güvenle faizsiz ve kredisiz ev sahibi olabilmenin yöntemleri ve sistemin sunduğu avantajlar anlatılıyor. Aynı zamanda henüz faizsiz sistemle tanışmamış geniş kitlelere, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatılırken, doğru tercih için teslimat sayıları, şirket tarihi gibi önemli detayların incelenmesi konusunda da insanları bilgilendiriliyor. Dijital mecralar ve ulusal TV kanallarında yayınlanan reklam filminde, Türkiye’deki milyonlarca kişi, aradığı veya merak ettiği sorulara 44 saniyede cevap bulabilecek. NOT AD AGENCY imzasıyla ekrana gelen reklam filminin yönetmen koltuğunda Fırat Mançuhan otururken, prodüksiyonunu Staff Film üstlendi.

170 bin kişinin tercihi oldu

Emin Grup bünyesinde 2005 yılında kurulan Eminevim, Türkiye’de 128’den fazla şube ve 2 binden fazla çalışanla hizmet veriyor. Ev sahibi olmak isteyenleri Elbirliği Sistemi içine dahil ederek faizsiz, vade farksız imkanlarla ve uzun vade taksitlerle ev sahibi yapıyor. 30 yıllık bir köklü bir geçmişe sahip Emin Grup bünyesinde faaliyet gösteren Eminevim, bugüne kadar 170 binden fazla kişinin tercihi oldu. Faizsiz ev alma sisteminin mucidi olan Eminevim, kişilere istediği ilden beğendiği evi alabilme imkanı sunarak Türkiye’de ev sahibi olmak isteyen kişilerin uğrayacağı ilk adres haline geldi. Türkiye’nin 81 ilinde tapu teslim eden ilk özel kurum olma unvanını elinde bulunduran Eminevim, her ay yaklaşık 2 bin 500 kişiyi ev ve araç sahibi yapyor. Her ölçekte tasarrufu bir araya getiren Elbirliği Sistemi ile kurumsal, şeffaf ve faizsiz bir şekilde müşterilerin gayrimenkul ve araç edinmesini sağlamayı hedefleyen firma, bugüne kadar bir milyon kişinin hayatına dokundu.

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