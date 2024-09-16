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Ekonomi Eminevim 121’inci şubesini Ankara’da açtı!
Ekonomi

Eminevim 121’inci şubesini Ankara’da açtı!

Yeniakit Publisher
2024-09-16 12:06:00 -
Eminevim 121’inci şubesini Ankara’da açtı!

Tasarruf finansman sektörünün kurucusu ve lideri Eminevim, sürdürülebilir büyümesine devam ediyor. Faizsiz sisteminin sınırlarını daha da genişletmeyi hedefleyen şirket, 121’inci şubesini Ankara’da düzenlenen törenle açtı.

Kurulduğu günden bu yana sahip çıktığı değerleri ve benimsediği müşteri odaklı yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Eminevim, faizsiz sisteminin sınırlarını, açılışı yapılan yeni şubeleriyle ülke genelinde genişletiyor. Daha çok insanın ev, araç ve iş yeri hayalinin gerçekleşmesi için Türkiye’nin her bölgesine ulaşmayı hedefleyen Eminevim, son şubesini Ankara’nın Pursaklar ilçesinde açtı.  

Yeni şube, Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, Eminevim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Büşra Üstün ile üst düzey Eminevim yöneticilerinin yanı sıra Pursaklar Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Pursaklar Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk ve Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin’in katılımıyla düzenlenen törenle hizmete girdi.

Ankara’daki 8’inci şube

Açılış töreninde konuşan Eminevim Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nuh Suat Karataş “Faizsiz finansman sistemimizin sınırlarını daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Bu vizyonla vatandaşlarımızı ev, araç ve iş yeri sahibi yapma misyonumuzu sürdürüyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz şubemizi 35. yılımızda 200. şube hedefimize ulaşmak için önemli bir adım olarak görüyoruz” dedi. 

Türkiye’nin her yerinde şubeleşme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Nuh Suat Karataş “Müşterilerimizin taleplerindeki artışı karşılamak ve tasarruflarını en iyi şekilde değerlendirerek hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmak amacıyla Ankara’da açtığımız sekizinci şubemiz Pursaklar, aynı zamanda Türkiye çapındaki 121’inci şubemiz oldu. Yeni şubemizle bölgedeki vatandaşlarımıza daha yakın ve erişilebilir olmayı hedefliyoruz. Onların temel ihtiyaçlarını ve yatırım taleplerini karşılayabilecek bütüncül çözümler sunmak için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı. 

“Bu büyüme yolculuğumuzda yanımızda olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” diyen Karataş, Eminevim’in gelişimine katkı sağlayan tüm çalışanlarına ve destekçilerine minnettar olduklarını söyledi. 

Eminevim’in değerlerine sahip çıkarak geçmişten gelen geleneklerini geleceğe taşımaya devam edeceklerinin altını çizen Karataş, yeni şubenin hayırlı olmasını dileyerek sözlerini noktaladı.

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