Emine Şenlikoğlu: Ateizm ölünce deizmi hortlattılar! Gençleri ürkütmemek için 'dinsizlik' de demiyorlar

yeniakit.com.tr

Yazar Emine Şenlikoğlu, "Karınca Sarayı" isimli YouTube kanalına konuk oldu. Ateizm ve deizm kavramlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Şenlikoğlu, ateizmin öldüğünü belirterek “Şimdi inşallah deizmi öldüreceğiz’ ifadelerini kullandı.

'Gençler sıcak baksın diye 'dinsiz' demiyorlar 'deist' diyorlar'

“Ateizm tüm dünyada bitmiştir. Sadece kalıntıları var. Çünkü ateizm çok mantıksız bir şey.” diyen Şenlikoğlu açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Baktılar ateizm bitiyor, deizmi hortlattılar. Dinsiz de demiyorlar, deist diyorlar. Dinsizlik halkımızda kötü bir isimle anılır ya gençler sıcak baksın diye dinsiz demiyorlar, deist diyorlar.”

'Deizme göre ensest ilişkide sakınca yok'

Ateizm ve deizmin arasında fark olmadığını belirten Şenlikoğlu, “Ateizm ve deizm hayvanlık alemi gibidir. Deizme göre bir adam kızıyla evlensin hiçbir sakınca yoktur. Erkek erkeğe evlenmede de hiçbir sakınca görmezler. Hangi ülkede hatırlamıyorum; bir adam köpeği ile nikah yaptı. Deizm ve ateizm bu kadar aşağılıktır.” dedi.

Bazı deistlerin ensest ilişkiyi kabul etmediğini belirten Şenlikoğlu, "Ama senin inandığın inanç buna karşı değil. Deizmde ahlak yoktur. Ahlaksızlık ön plandadır.” ifadelerini kullandı.

'Deist bir kişi ahlaklı olabilir ama deizm ahlaksız'

Deizm ve ateizmin sisteminde bozukluk olduğunu vurgulayan Şenlikoğlu, “Deizmin kendi içinde çok kibar hanımefendi, beyefendiler olabilir. Ama deizm çok ahlaksız. Her deist ya da ateist kötü olacak diye bir kaide yok. Ben sistemden bahsediyorum. Ben kişilerden bahsetmiyorum. Deist bir kişi ahlaklı olabilir ama deizm ahlaksız.” şeklinde konuştu.