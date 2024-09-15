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Aktüel Emine Erdoğan'ın hayata geçirdiği Gönül Elçisi projesi dünyaya anlatılacak! Yenilikçi bir hamle daha
Aktüel

Emine Erdoğan'ın hayata geçirdiği Gönül Elçisi projesi dünyaya anlatılacak! Yenilikçi bir hamle daha

Yeniakit Publisher
2024-09-15 18:23:00 - 2024-09-15 19:27:41
Emine Erdoğan'ın hayata geçirdiği Gönül Elçisi projesi dünyaya anlatılacak! Yenilikçi bir hamle daha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen 'Gönül Elçisi' projesinin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenecek üst düzey yan etkinlikle tüm dünyaya anlatılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirilen projeler, dünyaya açılıyor...

Türkiye'den yenilikçi bir hamle daha

Bu sene New York'ta düzenlenecek BM 79'uncu Genel Kurulu kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikinci kez bir yan etkinliğe ev sahipliği yapacak.

ETKİNLİĞİN TEMASI GÖNÜL ELÇİLERİ PROJESİ OLACAK

Daha önce 'Sosyal refahın adil paylaşımı' temalı yan etkinlik yapan Bakanlığın bu sene düzenleyeceği üst düzey yan etkinliğin teması Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen 'Gönül Elçileri' projesi olacak.

KORUYUCU AİLE HİZMET MODELİ ANLATILACAK

Etkinlikte, Türkiye'nin koruyucu aile hizmet modeli, diğer ülkelerin cumhurbaşkanı eşlerine, bakanlarına, BM ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yetkililerine anlatılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ev sahipliğinde ve Emine Erdoğan'ın himayelerinde UNICEF Genel Merkezi'nde, 'Bir Denizyıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet' başlığı ile düzenlenecek yan etkinlikte koruyucu aile konusunda küresel anlamda bir seferberlik çağrısı da yapılacak.

GÖNÜL ELÇİSİ PROJESİ

2012 yılında başlatılan Gönül Elçileri projesi ile bütün çocukların, sevgi ve güven ortamında büyüme hakkına sahip olduğu vurgulanıyor. Koruyucu ailelik sistemi ile bir çocuğun hayatını tümden değiştirebilecek bir dokunuşa sahip olan gönüllülük projesi ile devlet ve ailelerin el ele çalışması ve aile bakımından yoksun çocukların yetiştirilme sorumluluğunun paylaşılmasıyla her çocuğa sevgi dolu bir yuvanın verilmesi hedefleniyor.

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İHH ve BM’den Suriye’deki ailelere kapsamlı nakdi ve ayni destek projesi

Aktüel

İHH ve BM’den Suriye’deki ailelere kapsamlı nakdi ve ayni destek projesi

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Yorumlar

Filozof

Sen bırak dünyayı, bırak öteki memleketleri, bırak bütün ülkeyi, bırak bütün bir bölgeyi, tek bir kenti fakirlikten kurtar da görelim. En son kocan ekonomist rolü oynadığında az daha memleketi batırıyordu. Send de fakirlere yardım edeceğim derken hazineyi boşaltma da. Fakirlere karşı herhangi bir hassasiyeti olan çifte inci kolyelerle ortalığa çıkmaz. Dediğin ve yaptığın çelişkide. Çoğu politikacılar için geçer olduğu gibi bu gene fotoğraf çekilme fırsatı bu bence.

Vanlı

Emine abla lütfen oturun evinizde. Zorla Fırst lady olmaya çalışma. Boş projelerden vazgeç. Erdoğanı ikna et gidip Filistinli çocukları kurtarsın. Bu boş projelerden prim yapamazsınız. İyice gözümüzden düştünüz
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