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Gündem Emine Erdoğan'dan "Su Verimliliği Bilgi Sistemi" paylaşımı
Gündem

Emine Erdoğan'dan "Su Verimliliği Bilgi Sistemi" paylaşımı

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Emine Erdoğan'dan "Su Verimliliği Bilgi Sistemi" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Su Verimliliği Bilgi Sistemi ve Belgelendirme Süreci'nin, suyun her damlasını koruyan yaklaşımı her alanda daha da güçlendireceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Su Verimliliği Bilgi Sistemi ve Belgelendirme Süreci'nin, suyun her damlasını koruyan yaklaşımı her alanda daha da güçlendireceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Su Verimliliği Seferberliği, su kaynaklarımızın korunması adına başlatılan güçlü bir dönüşüm hareketinin ilk adımı. Bu kapsamda hayata geçirilen Su Verimliliği Bilgi Sistemi ve Belgelendirme Süreci'nin, suyun her damlasını koruyan yaklaşımı her alanda daha da güçlendireceğine inanıyorum. Suyun bereketini koruyan bu anlamlı çalışmanın, sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sunmasını temenni ediyorum."

Seferberlikle hedef, su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak

Emine Erdoğan’ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan “Su Verimliliği Seferberliği” ile su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve iklim değişikliğine karşı kırılgan yapının güçlendirilmesi hedefleniyor.

“Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033)” ile ülkede su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması adına kentsel, tarımsal, endüstriyel ve bireysel su verimliliği için belirlenen hedefler doğrultusunda yasal ve teknik çalışmalarla değişen iklim koşullarına uyum kapasitesi artırılıyor.

-Suyu verimli kullananlar belgelendirilecek

Su Verimliliği Yönetmeliği kapsamında su verimliliği sistemini başarıyla hayata geçiren ve ilgili belge kriterlerini yerine getirenlere Mavi, Yeşil ve Turkuaz olmak üzere üç farklı seviyede Su Verimliliği Belgesi verilecek.

Mavi Su Verimliliği Belgesi ile kurum ve kuruluşlarda su verimliliği yönetim sistemi kurularak mevcut durumun tespit edilmesi ve bu doğrultuda hedeflerin ortaya konması öngörülüyor.

Yeşil Su Verimliliği Belgesi ile su verimliliği sağlayan tekniklerin ve ekipmanların kullanımı, yağmur suyu hasadı, gri su kullanımı, arıtılmış atık suların yeniden kullanımı, kurakçıl peyzaj uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Belgelendirme süreçleri dijitalden yürütülecek

Belge başvurularının ve değerlendirme süreçlerinin dijital ortamdan yürütülmesi için TÜRKSAT’ın yüklenicisi olduğu projeyle Su Verimliliği Bilgi Sistemi kuruldu.

Sistem, coğrafi bilgi sistemi tabanlı ve e-devlet entegrasyonlu olarak tasarlandı.

Su verimliliğinde dijitalleşmeye geçişi sağlayan bilgi sistemiyle su yönetimindeki süreçler hızlı, şeffaf ve erişilebilir bir hale getirilerek veriye dayalı karar alma süreçlerinin etkinleştirilmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda Su Verimliliği Bilgi Sistemi ile operasyonel verimliliğin artırılması, hata risklerinin azaltılması, standartlara uyum ve zaman-maliyet tasarrufunun sağlanması amaçlanıyor.

Coğrafi bilgi sistemi tabanlı olarak hazırlanan sistem ile sosyal, ekonomik ve çevresel kazanımların sağlanması öngörülüyor.

 

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