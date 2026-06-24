Erdoğan “Vatandaştan o konuda şikayetler geliyor” dedi, kurmaylarına talimatı verdi: Bunu yapanlar bedelini öder

Toplantıda, kamuoyunda “IBAN mağdurları” olarak anılan konu da gündeme geldi. Bazı MKYK üyeleri, kendilerine bu konuda talepler geldiğini belirterek mağduriyetin giderilmesini istedi. Konu hakkında söz alan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in ise “IBAN mağduru diye bir şey yok. Burada mağdur olan, parası çalınan kişidir. Hesabını kullandıranlar mağdur değil, suça iştirak eden kişilerdir. Bu konuda bir kavram karmaşası oluşturuluyor. 500 bin liralık 60 işlem yapan ve bundan yüzde 10, yani 3 milyon lira kazananlar var” dediği öğrenildi. Güler’in, söz konusu düzenlemenin yargı paketinden çıkarıldığı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını ifade ettiği kaydedildi.