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Erdoğan “Vatandaştan o konuda şikayetler geliyor” dedi, kurmaylarına talimatı verdi: Bunu yapanlar bedelini öder Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike: 30 Haziran'ı işaret ettiler! 29 yıllık sanayi devinden beklenmedik karar: Tüm varlıklarını gözlerini kırpmadan satacaklar 33 dev rakibini geride bıraktı! Türkiye’de 2026 Yılının En İyi Otomobili Renault Clio seçildi! Dijital telsizler devre dışı Yolcu trenleri durunca hayat da durdu Olanlara onlar bile inanamadı! “Petrol ve doğalgazımızı Türkler gelip çıkarsın” diyen ülkede şaşırtan gelişme Sergen Yalçın o isimleri hedef aldı: Kalleşler bunlar! Türkiye’nin en zengin iş insanından herkesi şaşırtan hamle: O şirkete 80 milyon lira avans koydu İslam Memiş'ten ezber bozan altın tahmini! Milyonlarca kişinin telefonunda bulunuyor! Bu 5 uygulamadan biri varsa hemen silin, yoksa hesabınız boşalır
Siyaset
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Erdoğan "Vatandaştan o konuda şikayetler geliyor" dedi, kurmaylarına talimatı verdi: Bunu yapanlar bedelini öder

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Erdoğan “Vatandaştan o konuda şikayetler geliyor” dedi, kurmaylarına talimatı verdi: Bunu yapanlar bedelini öder

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MYK'da kurmaylarına hem uyarıda bulundu hem de talimat verdi. Bir takım şikayetlerin geldiğini belirten Erdoğan, "Kayıtsız kalanlar bunun bedelini öder" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Erdoğan "Vatandaştan o konuda şikayetler geliyor" dedi, kurmaylarına talimatı verdi: Bunu yapanlar bedelini öder

AK Parti’nin önceki gün yapılan MKYK toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına bir dizi uyarıda bulundu.

#2
Foto - Erdoğan "Vatandaştan o konuda şikayetler geliyor" dedi, kurmaylarına talimatı verdi: Bunu yapanlar bedelini öder

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, hem MKYK üyelerine hem de kabine üyelerine talimatlar veren Erdoğan, “Bizim işimiz hizmet etmek, sahadan siyasetçinin ilettiği sorulara cevap vermektir. Sahadan sizlere iletilenler görmezden gelinemez. Bu yönde şikâyetler geliyor. Yetki sahipleri siyaseti ciddiye alacak. Siyasetçilerin vatandaş adına ilettiği taleplere kayıtsız kalınmayacak. Tespit ettiğimiz eksiklikler var. Kimse kendi görev alanına girmeyen şeyleri yapmayacak. Siyasetçi de yetki sahipleriyle nasıl konuşacağını bilecek. Sahada yeterli performans gösterilmediği de kulağımıza geliyor. Herkes işini liyakat ve sadakatle yapacak. Kayıtsız kalanlar bunun bedelini öder” dedi.

#3
Foto - Erdoğan "Vatandaştan o konuda şikayetler geliyor" dedi, kurmaylarına talimatı verdi: Bunu yapanlar bedelini öder

“Terörsüz Türkiye” süreci hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını belirterek, “İttifak olarak kararımızı verdik. Yakın zamanda yasal süreci başlatmak ve süreci hızlandırmak istiyoruz. Diğer siyasi partilerin de destek vermesi süreci güçlendirecektir. Terörsüz Türkiye hedefini Allah’ın izniyle başarıya ulaştıracağız” değerlendirmesini yaptı.

#4
Foto - Erdoğan "Vatandaştan o konuda şikayetler geliyor" dedi, kurmaylarına talimatı verdi: Bunu yapanlar bedelini öder

Toplantıda, kamuoyunda “IBAN mağdurları” olarak anılan konu da gündeme geldi. Bazı MKYK üyeleri, kendilerine bu konuda talepler geldiğini belirterek mağduriyetin giderilmesini istedi. Konu hakkında söz alan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in ise “IBAN mağduru diye bir şey yok. Burada mağdur olan, parası çalınan kişidir. Hesabını kullandıranlar mağdur değil, suça iştirak eden kişilerdir. Bu konuda bir kavram karmaşası oluşturuluyor. 500 bin liralık 60 işlem yapan ve bundan yüzde 10, yani 3 milyon lira kazananlar var” dediği öğrenildi. Güler’in, söz konusu düzenlemenin yargı paketinden çıkarıldığı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını ifade ettiği kaydedildi.

#5
Foto - Erdoğan "Vatandaştan o konuda şikayetler geliyor" dedi, kurmaylarına talimatı verdi: Bunu yapanlar bedelini öder

Toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın, Çinli otomotiv devi BYD’nin Türkiye yatırımıyla ilgili değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi. Kacır’ın, yatırım sürecinde yaşanan iptalin Türkiye’den kaynaklanmadığını ifade ettiği; bu durumun Çin yönetiminin kendi iç politika tercihleriyle ilgili olduğunu, Türkiye tarafından yatırımı engelleyen bir durumun söz konusu olmadığını, aksine Çin hükûmetinin bilinçli bir tercihi bulunduğunu kaydettiği öğrenildi.

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