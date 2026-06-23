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Siyaset
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Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşı seçim tarihini açıkladı! Oy oranı hakkında da bomba yorum

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Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşı seçim tarihini açıkladı! Oy oranı hakkında da bomba yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti yönetimindeki sağ kolu, Genel Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, seçim tarihine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonucunu da paylaştı.

#1
Foto - Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşı seçim tarihini açıkladı! Oy oranı hakkında da bomba yorum

Şen, Türkiye Basın Federasyonunda (TÜBAF) düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" programı kapsamında, basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP'de yaşanan son gelişmeler ve seçim anketlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Şen, "CHP adasında olan şeyler ada sakinlerini ilgilendirir. Bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakıyoruz." diye konuştu.

#2
Foto - Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşı seçim tarihini açıkladı! Oy oranı hakkında da bomba yorum

AK Parti'nin 2024 Aralık'tan bu yana birinci parti olduğunu belirten Şen, partisinin 6-7 aylık bir ikinci parti konumu olduğunu, onun da 2024 Ekim'de düzlendiğini söyledi. Geçen hafta yaptıkları araştırma sonuçlarına işaret eden Şen, "Geçen hafta yaptığımız çalışma net gösteriyor, bu hafta tekrar yapıyoruz, muhtemelen onu teyit edecektir ki biz 37, 38 gibi görünüyoruz." bilgisini paylaştı.

#3
Foto - Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşı seçim tarihini açıkladı! Oy oranı hakkında da bomba yorum

AK Parti'nin 2024'ün ekimden beri yükselişte olduğunu ifade eden Şen, "Bu bizim için şaşırtıcı bir şey değil. Zaten biz 40'lar 50'ler almış bir partiyiz. Daha da iyi olması için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı. Mustafa Şen, AK Parti'yi takip eden ikinci partinin oy oranının 26-27, bir sonraki partinin 9 ile 10 arasında, sonraki partinin ise 8 ile 9 arasında olduğunu dile getirdi. Şen, "Bazılarının kendilerini aç tavuk gibi tahıl ambarında gördüklerini net söyleyebilirim." diye konuştu.

#4
Foto - Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşı seçim tarihini açıkladı! Oy oranı hakkında da bomba yorum

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir araştırmalarının olup olmadığının sorulması üzerine Şen, "Onu, sürekli her ay birbirini takip edecek şekilde ölçüyoruz. Baştan beri milletin bizden beklediği, Terörsüz Türkiye sürecinin hayırlı bir sonuca erdirilmesi. O da inşallah bu yasama sürecinde, yasama döneminde belli bir hale kavuşacak. Hiçbir zaman iyimserlik yönündeki beklenti düşmedi. Hep birbirini teyit eder şekilde sonuçlar aldık. Yani millet diyor ki 'Bu işi bitirin'." yanıtını verdi. Geçen hafta sonu Şırnak, Siirt, Batman ve Diyarbakır'a ziyaretlerde bulunduğunu anlatan Şen, "Asla bunun geri dönüşü olamaz diye bakıyorlar. Yani birileri bir yanlış yapsa da halk buna müsaade etmeyecek, etmez. Bu huzuru güveni satın almış vatandaş. Bu iş bitecek." dedi.

#5
Foto - Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşı seçim tarihini açıkladı! Oy oranı hakkında da bomba yorum

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yasal düzenlemenin bu yasama döneminde olup olmayacağına ilişkin soruya Şen, “Ben, olur diye bekliyorum.” cevabını verdi. “Komisyon gündemine mi gelecek?" sorusuna Şen, "Meclis gereğini yapar hale gelir diye ümit ediyorum.” ifadesini kullandı. Bunun karşılığında PKK'nın da gereğini yapması gerektiğini söyleyen Şen, “Yaptığında da iş biter inşallah.” değerlendirmesinde bulundu.

#6
Foto - Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşı seçim tarihini açıkladı! Oy oranı hakkında da bomba yorum

Milletvekili Genel Seçimi için hangi tarihin uygun olacağına ilişkin bir soruya Şen şöyle cevap verdi: “AK Parti'nin çizgisi budur, seçim zamanında yapılır. Ama o zamana yakın bir vakit de zamana dahildir. Hani susmak konuşmaya dahildir gibi. O yakın haftalar, yakın aylar da o zamanında kavramına dahildir. Özellikle siyasi hukukla, seçim hukukuyla temayüz etmiş arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıp, masaya koyacaklardır. Henüz öyle bir çalışma yapılmadı.” Şen, seçimde cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunun altını çizdi.

#7
Foto - Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşı seçim tarihini açıkladı! Oy oranı hakkında da bomba yorum

Bir basın mensubunun “Böyle bir durumda Meclis'in erken seçim kararı alması gerekiyor, onun için de 360 milletvekili gerekiyor? Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı 320 civarında, gerisi nasıl tamamlanacak?” şeklindeki sorusunu Şen, “Siyaset bunu başarabilme sanatı zaten.” diyerek yanıtladı. “Milletvekili sayısı açısından bir problem olabilir mi?” sorusuna Şen, “Zannetmiyorum.” yanıtını verdi. Anayasa çalışmalarına ilişkin ise Şen, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partilerle görüşmelerine işaret etti. Şen, olumlu bir hava olduğunu ve bu olumlu havanın büyüyerek devam edeceğini düşündüğünü söyledi.

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