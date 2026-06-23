Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşı seçim tarihini açıkladı! Oy oranı hakkında da bomba yorum

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir araştırmalarının olup olmadığının sorulması üzerine Şen, "Onu, sürekli her ay birbirini takip edecek şekilde ölçüyoruz. Baştan beri milletin bizden beklediği, Terörsüz Türkiye sürecinin hayırlı bir sonuca erdirilmesi. O da inşallah bu yasama sürecinde, yasama döneminde belli bir hale kavuşacak. Hiçbir zaman iyimserlik yönündeki beklenti düşmedi. Hep birbirini teyit eder şekilde sonuçlar aldık. Yani millet diyor ki 'Bu işi bitirin'." yanıtını verdi. Geçen hafta sonu Şırnak, Siirt, Batman ve Diyarbakır'a ziyaretlerde bulunduğunu anlatan Şen, "Asla bunun geri dönüşü olamaz diye bakıyorlar. Yani birileri bir yanlış yapsa da halk buna müsaade etmeyecek, etmez. Bu huzuru güveni satın almış vatandaş. Bu iş bitecek." dedi.