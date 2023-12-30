Emine Erdoğan'dan Filistin için paylaşım: Gelişmeler büyük acı…Ateşkes şimdi, barış şimdi diyerek duyurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımı üzerine destek mesajları geldi! Filistin'de son gelişmeyi milyonlarca kişi merak ederken sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Filistin için flaş paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından "Filistin için tek yürek" mesajını paylaştı ve ateşkes çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocukların gözünden Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmeyi amaçlayan "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"ne ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan paylaşımında "14 sene önce Filistinli çocuklar için dünyaya yaptığımız insan onuruna yakışır gelecek çağrısını 2023 yılında da sürdürüyor olmak büyük acı… Filistin topraklarında kalıcı ve sürdürülebilir bir barış inşa etmek için daha kaç neslin feda edilmesini bekleyeceğiz? Ateşkes şimdi, barış şimdi #FilistinİçinTekYürek" ifadelerini kullandı.
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