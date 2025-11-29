  • İSTANBUL
Emine Erdoğan'dan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı:
Emine Erdoğan'dan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı:

Emine Erdoğan'dan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Onur ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdüren Filistin halkının yanında durmak, yalnızca bir dayanışma değil, insanlık vicdanının gereğidir. Türkiye olarak, haklı davalarında Filistinli kardeşlerimizin sesine güç katmayı sürdüreceğiz." dedi.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.
Erdoğan paylaşımda, "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü, adalet arayışının bastırılamaz bir ses olduğunu yeniden hatırlatıyor. Onur ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdüren Filistin halkının yanında durmak yalnızca bir dayanışma değil, insanlık vicdanının gereğidir. Türkiye olarak, haklı davalarında Filistinli kardeşlerimizin sesine güç katmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

