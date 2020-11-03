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Gündem Emine Erdoğan'dan "Ayda" bebek paylaşımı: Sevgili kızım...
Gündem

Emine Erdoğan'dan "Ayda" bebek paylaşımı: Sevgili kızım...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın!" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:17:00 - 2020-11-03 12:18:25
Emine Erdoğan'dan "Ayda" bebek paylaşımı: Sevgili kızım...

Emine Erdoğan Twitter hesabından, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Ayda Gezgin'in, 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Ayda'nın enkaz altından çıkarıldıktan sonra çekilen fotoğrafını paylaşan Emine Erdoğan, "91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın! Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları sağ olun, var olun!" dedi.

 

 

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