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Emine Erdoğan'dan AK Parti tweeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimize hizmet yolunda geçen 17 yıl boyunca demokrasimizi güçlendirdik, Türkiye'yi büyüttük." ifadesini kullandı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 18:44
Emine Erdoğan'dan AK Parti tweeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Milletimize hizmet yolunda geçen 17 yıl boyunca demokrasimizi güçlendirdik, Türkiye'yi büyüttük." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan "#MilletBirHedefBir" heştegiyle AK Parti'nin 6. Olağan Kongresine ilişkin paylaşımda bulundu.

'DEMOKRASİMİZİ GÜÇLENDİRDİK, TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTTÜK'

Emine Erdoğan, açıklamasında, "AK Parti’nin 6. Olağan Kongresi, büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. Milletimize hizmet yolunda geçen 17 yıl boyunca demokrasimizi güçlendirdik, Türkiye'yi büyüttük." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınların bu büyük başarının ortağı olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Şimdi taze nefeslerle yolumuza devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 18:44
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