  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Emine Erdoğan: Ukrayna'dan getirilen yetimleri ağırlamaktan mutluluk duyuyorum
Gündem

Emine Erdoğan: Ukrayna'dan getirilen yetimleri ağırlamaktan mutluluk duyuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'daki savaş mağduru yetim çocukların Türkiye'de ağırlanmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 22:49:00 - 2022-03-27 22:51:39
Emine Erdoğan: Ukrayna'dan getirilen yetimleri ağırlamaktan mutluluk duyuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile yaptıkları görüşme sonrası Ukrayna'daki yetim çocukların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, dünyanın neresinde bir mazlum varsa, Türkiye'nin orada olduğunun altını çizen Erdoğan, "Her gün barışa erişmesi için dua ettiğimiz Ukrayna'daki savaş mağduru yetim çocukları ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Süreci yürüten Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkililerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın: Savaş bitince yeni bir güvenlik anlayışına ihtiyaç olacak
İbrahim Kalın: Savaş bitince yeni bir güvenlik anlayışına ihtiyaç olacak

Gündem

İbrahim Kalın: Savaş bitince yeni bir güvenlik anlayışına ihtiyaç olacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

Keşke Aylan bebekte Ukraynalı çocuklar kadar şanslı olsaydı.  

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay