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Emine Erdoğan: TEKNOFEST büyük bir fırsat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İTEKNOFEST, ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimiz için önemli bir fırsat." dedi.

20 Eylül 2018 Perşembe 11:33
Emine Erdoğan: TEKNOFEST büyük bir fırsat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İstanbul havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimiz için önemli bir fırsat." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) önderliğinde, Türkiye'nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle İstanbul Yeni Havalimanı'nda 23 Eylül'e kadar devam edecek TEKNOFEST İstanbul'a ilişkin paylaşımda bulundu.

T3 Vakfını ve TEKNOFEST'i etiketlediği paylaşımında Emine Erdoğan, "İstanbul havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimiz için önemli bir fırsat. Kız çocuklarımızın da geleceğin teknoloji dünyasında yer almasını sağlayacak bu imkanı iyi değerlendirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 11:33
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Emine Erdoğan
  4. TEKNOFEST
  5. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı

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