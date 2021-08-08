Emine Erdoğan, Mete Gazoz ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel kategorisinde altın madalya kazanarak şampiyon olan milli okçu Mete Gazoz'u Huber Köşkü’nde kabul etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, milli sporcumuzun ailesi de yer aldı. Erdoğan, altın madalyayı kazanarak ülkesine büyük gurur yaşatan Gazoz’u tebrik etti.

Mete Gazoz, Emine Erdoğan’a kişisel gelişimi için aldığı eğitimler hakkında bilgi verirken, bu süreçte en büyük destekçisinin annesi ve babası olduğunu belirtti.

“Gerçek şampiyon anne babası”

Gazoz, bugünler için yıllardı çalıştıklarını anlattı. Emine Erdoğan, "Başarı tesadüf değil, gerçek şampiyon anne babası." ifadelerini kullandı.

Kardeşinin de okçulukla ilgilendiğini belirtti

Gazoz, kız kardeşinin de okçuluk sporu ile ilgilendiğini ifade etti.

Emine Erdoğan, kardeşinin ağabeyinin açtığı yolda ilerleyeceğine inandığını belirterek Mete Gazoz’un başarısının tüm sporcular ve ailelerine örnek olması temennisinde bulundu.

Mete Gazoz da Türkiye'yi gururlandıracak yeni başarılar için çalışmaya devam edeceğini söyledi.