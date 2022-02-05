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Gündem Emine Erdoğan korana mı oldu? Emine Erdoğan sağlık durumu nasıl?
Gündem

Emine Erdoğan korana mı oldu? Emine Erdoğan sağlık durumu nasıl?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından pek çok kişi eşi Emine Erdoğan’ın da sağlık durumunu araştırmaya başladı. Peki, Emine Erdoğan korona mı oldu?

Yeniakit Publisher
2022-02-05 16:29:00 -
Emine Erdoğan korana mı oldu? Emine Erdoğan sağlık durumu nasıl?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Emine Erdoğan’ın sağlık durumunu araştırmaya başladı.

Emine Erdoğan korana mı oldu? Emine Erdoğan sağlık durumu nasıl?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da koronavirüse yakalandı. Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak paylaştığı mesajında, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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