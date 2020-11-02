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Gündem Emine Erdoğan İzmir'de depremdeki çalışanlara teşekkür etti
Gündem

Emine Erdoğan İzmir'de depremdeki çalışanlara teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir'deki depremde insan üstü bir gayret göstererek cansiparane çalışan görevlilere teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 23:11:00 -
Emine Erdoğan İzmir'de depremdeki çalışanlara teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından yardım çalışmalarına katılarak canla başla uğraşan çalışanlara şükranlarını sundu.

Emine Erdoğan'dan teşekkür

Emine Erdoğan, Twitter hesabından İzmir depremine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İzmir depreminde yardım çalışmalarına katılarak cansiperane çalışan herkese şükranlarımı sunuyorum. Sadece elinden geleni değil, gelmeyeni de yapmak için çabalayan tüm arama kurtarma çalışanları, insaniyetin en muazzam örneğini sergiliyorlar. Elif'in tuttuğu el hepinizin elidir."

Erdoğan'ın paylaşımı:

İzmir depreminde çalışmalar 80. saatinde devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarında son 5 bina kaldı. 

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