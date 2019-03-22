Emine Erdoğan ilk kez Atıkmatik'i kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gaziantep'e düzenlediği ziyaret sırasında Atıkmatik Geri Dönüşüm Otomatını kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahinin özel davetlisi olarak kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ilk kez Atıkmatik Geri Dönüşüm Otomatını kullandı. Atıkmatik'e plastik şişe atan Erdoğan, Gaziantep Kart'a puan yükledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesine tam destek veren Büyükşehir, proje kapsamında kentin çeşitli noktasına Atıkmatik Geri Dönüşüm Otomatı kurdu. Gazi şehre gelen Emine Erdoğan'ı yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Genel Sekreteri Sezer Cihan tarafından Atıkmatik Geri Dönüşüm Otomatı hakkında bilgi verildi. Atıkmatik'i kullanan Erdoğan, Çevre Dostu Gaziantep kimliğine yakışır çalışmalarıyla farkındalık oluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e 31 Mart Yerel seçimlerinde başarılar diledi. Öte yandan Oğuzeli Merkezi Biyogaz Tesisi hakkında yetkililerden bilgi alan Emine Erdoğan, hayvansal atıkların değerlendirilerek elektrik üretilmesinin ülke ekonomisine önemli bir katkı sunacağını sözlerine ekledi. Büyükşehir Belediyesi, şehrin muhtelif noktalarına yerleştirilmek üzere atık otomatıyla geri dönüşümlü atıklar toplanarak Gaziantep Kartlara puan yüklemesi yapılacak. İl genelinde 20 atık otomatı yerleştirilmeyi planlayan Büyükşehir, çevre olan duyarlılığıyla dikkat çekmeyi başardı.

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