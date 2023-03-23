  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Emine Erdoğan, ilk iftarını depremzede aile ile birlikte yaptı
Gündem

Emine Erdoğan, ilk iftarını depremzede aile ile birlikte yaptı

Yeniakit Publisher
2023-03-23 23:57:00 -
Emine Erdoğan, ilk iftarını depremzede aile ile birlikte yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ramazan ayının ilk iftarını Ankara'ya yerleşen depremzede Gönen ailesiyle birlikte yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz ile birlikte, 6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrası Ankara'ya yerleşen Gönen ailesini ziyaret etti.

Ramazan ayının ilk iftarını Gönen ailesiyle yapan Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da depremzede Gönen ailemizin iftar sofrasına konuk oldum. Evin neşesi güzel yavrularımızla vakit geçirmekten mutluluk duydum. Milli okçumuz Mete Gazoz'un hayranı olduğunu öğrendiğimiz Süleyman'a küçük de bir sürprizimiz oldu. Mete abisi gibi Süleyman'ın da çok başarılı olacağına inanıyor, içten misafirperverlikleri için Gönen ailesine teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki; yüreklerimizdeki yangını gönül sofralarında buluşarak, birbirimize kenetlenerek söndüreceğiz" dedi.

 


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23