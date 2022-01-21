  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Emine Erdoğan, El Salvador First Lady'si Bukele ile bir araya geldi
Siyaset

Emine Erdoğan, El Salvador First Lady'si Bukele ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin eşi Gabriela Rodriguez de Bukele ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 00:01:00 -
Emine Erdoğan, El Salvador First Lady'si Bukele ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin eşi Gabriela Rodriguez de Bukele ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan'ın El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'nin eşi Gabriela Rodriguez de Bukele ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi basına kapalı yapıldı.

İki First Lady sohbet etti

İki First Lady görüşmede, yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleri hakkında sohbet etti, görüş alışverişinde bulundu.

Aynı zamanda doğum öncesi psikoloğu olan Bukele'nin görüşmede, El Salvador'da normal doğumun teşvikine yönelik yapılan kanuni düzenlemeleri paylaştığı bilgisi edinildi.

Emine Erdoğan'ın da Türkiye'de normal doğumun ve doğum öncesi eğitimlerin teşvik edilmesi ile anne-bebek bağının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen projeler hakkında Bukele'ye bilgi verdiği öğrenildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay