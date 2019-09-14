’Emine Bulut’lar ölmesin’ diye ilk yardım eğitimi verdiler

Kırıkkale’de 18 Ağustos Pazar günü eski kocası F.V. (43) tarafından 10 yaşındaki küçük kızı F.F.V.’ninyanında bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut’un (38) bir şansının olabileceğini ifade eden Türk Kızılay’ı Mamak Şubesi İlk Yardım Eğitmeni Dilek Tıraş, "Kesik bölgeye tampon yapılsaydı belki bir şansı daha olabilirdi. Emine Bulutlar yaşasın" dedi.

Türk Kızılay’ı, "14 Eylül Dünya İlk Yardım Günü" dolayısıyla Kırıkkale’de ’Emine Bulut’lar ölmesin’ diye Hüseyin Kahya Parkında farkındalık oluşturmak amacıyla Türk Kızılay’ı tarafından açılan stantta vatandaşlara temel ilk yardım eğitimi verildi. Bazı gençler ise Türk Kızılay’ına maddi olarak bağışta bulundu. Daha sonra görevliler tarafından vatandaşlara broşür de dağıtıldı.

"Tampon yapılsaydı Emine Bulut’un bir şansı daha olabilirdi"

İlk yardım eğitiminde tamponun öneminden bahseden Türk Kızılay’ı Mamak Şubesi İlk Yardım Eğitmeni Dilek Tıraş, "Emine Bulut olayında boyun bölgesinde bir kesik olduğu için baskı ve turnike yapılamaz ama bir tampon yapılabilirdi. Nasıl bir tampon yapılabilirdi? Kesik bölgeye bastırılabilirdi belki bir şansı daha olabilirdi. Emine Bulutlar yaşasın" şeklinde vatandaşları bilinçlendirdi.

"Bilinçli ve yerinde müdahale hayat kurtarır"

Türk Kızılay Mamak Şube Başkanı Miktat Genç, "Bugün burada Dünya İlk Yardım münasebetiyle Türk Kızılay’ı Mamak ve Kırıkkale şubeleri olarak ilk yardım konusunda farkındalık oluşturmak için toplandık. Ülkemizde her yıl iş kazası, ev kazası, trafik kazası ve benzeri nedenlerle yaralanan bir çok insan temel ilk yardım eğitimi alamadığı için hayatını kaybetmektedir. Türkiye’yi derinden üzen Emine Bulut olayını hep birlikte yaşadık. Bilinçli ve yerinde müdahale hayat kurtarır. Türk Kızılay’ının bu yılki ilk yardım sloganı, ’herkes için ilk yardım’ teşekkür ediyoruz" dedi.