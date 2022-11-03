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Siyaset Emin Pazarcı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı! "İşte fırsat"
Siyaset

Emin Pazarcı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı! "İşte fırsat"

Gazeteci Emin Pazarcı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmasından sonra Kılıçdaroğlu'na "İşte fırsat, elinde belge varsa vermeli." çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 23:47:00 - 2022-11-04 00:24:37
Emin Pazarcı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı! "İşte fırsat"

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik "uyuşturucu" iftirasından sonra, Emniyet Genel Müdürlüğü Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gazeteci Emin Pazarcı yaşanan gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.

"Emniyet Genel Müdürlüğü, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. İşte fırsat." diyen Pazarcı, şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu dokunulmazlık zırhına sığınmak yerine hemen savcılığa gidip elinde belge varsa vermeli. Ama onlar uzun süredir Türkiye'ye uyuşturucu iftirası atan kaçak FETÖ'cülerin paylaşımları olmamalı.

 

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