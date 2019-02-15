Emin Pazarcı: Nurettin Soyer Gülen'e dava açarak onu mütedeyyinlere sevdirdi

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Gazeteci Emin Pazarcı, CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı Tunç Soyer'in; 'Babam FETÖ'ye ilk dava açan kişiydi' sözlerini eleştirdi. Pazarcı; "Nurettin Soyer FETÖ'ye değil, Fetullah Gülen'in şahsına dava açarak, mütedeyyin kesimlere Gülen bir Müslüman’dır, İslam'ın temsilcisidir mesajını vermiş ve onu sevdirmiştir" dedi.

Tunç Soyer'in, HDP ve PKK projelerine önem verdiğini vurgulayan Pazarcı; "Tunç Soyer, geçmişte 'Sur'da hendek kazanlara' yaptığı güzellemeler ile meşhur bir isim. Soyer'in sürekli olarak öne çıkarttığı projelerden bir tanesi de 'gençlik Meclisleri'dir. 'Ben gençlik meclisleri kurarak İzmir'i idare edeceğim' diyor. Gençlik meclisleri biliyorsunuz ki HDP ve PKK'nın bir projesidir. Tunç Soyer'e neresinden bakarsanız bakın, onun Türkiye'ye savaş açmış gruplarla birlikte olduğunu görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'Soyer, toplumun tüm kesimlerine savaş açıyor'

Kimsenin babasının suçuyla yargılanamayacağını ifade eden Pazarcı, Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer'in yaptıkları ile gurur duyduğunu belirtirken; "Kim ne derse desin, babası (Nurettin Soyer) Türkiye'de önemli bir işkencecidir. Babalardan dolayı oğullar suçlanır mı? Elbette suçlanmaz ama Tunç Soyer'in şöyle de bir özelliği var ki; 'Babam büyük bir hukukçuydu. Babam önemli bir adamdı. Babamla gurur duyuyorum' diyor. Peki gurur duydukları nedir? Gurur duydukları o dönemin idamları, koğuşlarda ve işkencehanelerde ölümler. Yüzlerce hatta binlerce insanın işkencelerden geçirilmesi. Bu toplumun bütün kesimlerine bir savaş açmaktır" dedi.

'Nurettin Soyer bir projeydi'

Tunç Soyer'in; 'Babam FETÖ'ye ilk dava açan kişiydi' sözlerini eleştiren Pazarcı, şöyle konuştu:

"Tunç Soyer geçtiğimiz günlerde babası ile ilgili şöyle bir övünç ifadesi kurdu. Diyor ki; 'Benim babam FETÖ ile ilgili ilk davayı açan kişidir' Bir kere FETÖ ile ilgili bir dava açılmadı. O dönemde Fetullah Gülen'in şahsıyla ilgili bir dava açıldı. Konu da laikliğe aykırı eylemlerdi. Fetullah Gülen ile ilgili Müslüman görüntüsü verdiği için dava açıldı. Nurettin Soyer, bana göre bir projenin adamıdır. NATO'nun subayıdır. O dönem de özellikle Fetullah Gülen'i mütedeyyin kesimlerde yüceltmek için, onlara bu Müslüman’dır, İslam'ın temsilcisidir mesajını vermek için böyle bir davanın açıldığını düşünüyorum. Çünkü Fetullah Gülen bu dava ile sadece adını duyurmuş oldu. Böylece mütedeyyin kesimler bu tarafa doğru yönlendirildi. Bunu, bir NATO Subayı olan Nurettin Soyer yaptı"