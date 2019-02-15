0553 313 94 23

Emin Pazarcı: Nurettin Soyer Gülen'e dava açarak onu mütedeyyinlere sevdirdi

Gazeteci Emin Pazarcı, CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı Tunç Soyer'in; 'Babam FETÖ'ye ilk dava açan kişiydi' sözlerine cevap vererek, "Nurettin Soyer FETÖ'ye değil, Fetullah Gülen'in şahsına dava açarak, mütedeyyin kesimlere Gülen bir Müslüman’dır, İslam'ın temsilcisidir mesajını vermiş ve onu sevdirmiştir" ifadelerini kullandı.

15 Şubat 2019 Cuma 16:43

Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Gazeteci Emin Pazarcı, CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı Tunç Soyer'in; 'Babam FETÖ'ye ilk dava açan kişiydi' sözlerini eleştirdi. Pazarcı; "Nurettin Soyer FETÖ'ye değil, Fetullah Gülen'in şahsına dava açarak, mütedeyyin kesimlere Gülen bir Müslüman’dır, İslam'ın temsilcisidir mesajını vermiş ve onu sevdirmiştir" dedi.

Tunç Soyer'in, HDP ve PKK projelerine önem verdiğini vurgulayan Pazarcı; "Tunç Soyer, geçmişte 'Sur'da hendek kazanlara' yaptığı güzellemeler ile meşhur bir isim. Soyer'in sürekli olarak öne çıkarttığı projelerden bir tanesi de 'gençlik Meclisleri'dir. 'Ben gençlik meclisleri kurarak İzmir'i idare edeceğim' diyor. Gençlik meclisleri biliyorsunuz ki HDP ve PKK'nın bir projesidir. Tunç Soyer'e neresinden bakarsanız bakın, onun Türkiye'ye savaş açmış gruplarla birlikte olduğunu görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'Soyer, toplumun tüm kesimlerine savaş açıyor'

Kimsenin babasının suçuyla yargılanamayacağını ifade eden Pazarcı, Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer'in yaptıkları ile gurur duyduğunu belirtirken; "Kim ne derse desin, babası (Nurettin Soyer) Türkiye'de önemli bir işkencecidir. Babalardan dolayı oğullar suçlanır mı? Elbette suçlanmaz ama Tunç Soyer'in şöyle de bir özelliği var ki; 'Babam büyük bir hukukçuydu. Babam önemli bir adamdı. Babamla gurur duyuyorum' diyor. Peki gurur duydukları nedir? Gurur duydukları o dönemin idamları, koğuşlarda ve işkencehanelerde ölümler. Yüzlerce hatta binlerce insanın işkencelerden geçirilmesi. Bu toplumun bütün kesimlerine bir savaş açmaktır" dedi.

'Nurettin Soyer bir projeydi'

Tunç Soyer'in; 'Babam FETÖ'ye ilk dava açan kişiydi' sözlerini eleştiren Pazarcı, şöyle konuştu:

"Tunç Soyer geçtiğimiz günlerde babası ile ilgili şöyle bir övünç ifadesi kurdu. Diyor ki; 'Benim babam FETÖ ile ilgili ilk davayı açan kişidir' Bir kere FETÖ ile ilgili bir dava açılmadı. O dönemde Fetullah Gülen'in şahsıyla ilgili bir dava açıldı. Konu da laikliğe aykırı eylemlerdi. Fetullah Gülen ile ilgili Müslüman görüntüsü verdiği için dava açıldı. Nurettin Soyer, bana göre bir projenin adamıdır. NATO'nun subayıdır. O dönem de özellikle Fetullah Gülen'i mütedeyyin kesimlerde yüceltmek için, onlara bu Müslüman’dır, İslam'ın temsilcisidir mesajını vermek için böyle bir davanın açıldığını düşünüyorum. Çünkü Fetullah Gülen bu dava ile sadece adını duyurmuş oldu. Böylece mütedeyyin kesimler bu tarafa doğru yönlendirildi. Bunu, bir NATO Subayı olan Nurettin Soyer yaptı"

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 16:43
  1. İzmir
  2. Tunç Soyer
  3. Tunç Soyer kimdir?
  4. Nurettin Sözen
  5. Emin Pazarcı
  6. FETÖ
  7. Fetullah Gülen

YORUM YAZ

  • TamamTamam43 dk önce
    Yav he he he...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

New York borsası yükselişle açıldı
  1. New York borsası yükselişle açıldı
  2. BM'den Arakanlı Müslümanlar için..
  3. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
  4. Soylu: 'Yürütmeyiz' dedik beton..
  5. AK Parti'nin Bursa mitingi
  6. Ankara'dan sonra bir ile daha metrobüs..
  7. Liseli genç okulda kalp krizi geçirdi
  8. Bakan Kurum’un Van temasları
  9. Avcılar’da iş yeri yangını
  10. Ceza Muhakemeleri Kanun Teklifi..
  11. Ordu’da bodrum katında kaçak içki..
  12. Kerkük’te Ozan Arif’in gıyabında..
  13. Ambulans helikopter organ yetmezliği..
  14. Bafra çocuk tiyatrosu ve sergi..
  15. Gaziantep ile Japonya arasında sağlık..
  16. Madagaskar’da kızamıktan 922 ölüm
  17. İkamette çıkan yangın korkuttu
  18. Adıyaman'da okuldaki cıva zehirlenmesi..
  19. Şanlıurfa’da 2 kişiyi öldüren zanlı..
  20. Sağlık Bakanı Koca: “Belediyelerin..
  21. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
  22. İHH gönüllülerine hediye dağıttı
  23. Bakan Çavuşoğlu:"Dövizdeki..
  24. Engin Altan Düzyatan Diriliş..
  25. Erenler Güreş Kulübü, Türkiye..
  26. Yargı alanında düzenlemeler içeren..
  27. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
  28. Sakarya’da tarihi çeşmeler yenileniyor
  29. Jimnastik ve masa tenisi kafilesi..
  30. Terör örgütü propagandasına gözaltı
Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

Günün Karikatürü

15 Şubat 2019
AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!