Emin Pazarcı: İmamoğlu diyet borcunu ödüyor

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yaptığı paylaşımda HDP'li Pervin Buldan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i etiketlemesi Türkiye'de tepkilere neden oldu. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı "Maskeli balo sona erdi" diyerek Ekrem İmamoğlu'nun HDP'ye diyet borcu ödemeye devam ettiğini ifade etti. HDP ve CHP'nin kol kola yürümeye devam ettiğini söyleyen Pazarcı İmamoğlu'nun HDP'ye sırtını dayadığını ifade etti.

PKK destekçisi Buldan'a övgü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve PKK'ya desteğini esirgemeyen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kutladı. Bu paylaşım sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun bir şekilde eleştirildi.