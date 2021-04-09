Emin Grup holdingleşti

Başta faizsiz finansman sistemi olmak üzere otomotiv, enerji, sigorta, inşaat, tarım ve hayvancılık gibi pek çok sektörde üretim ve yatırımlar yapan Emin Grup, holding yapısına geçti.

1991’de temelleri atıldı

Daha güçlü bir yapıya sahip olmak ve dinamik bir hizmet anlayışıyla hizmet vermek amacıyla holdingleşen şirket, 1991 yılında şirketin temellerini atan ve Türkiye’nin sayılı girişimcilerinden olan A. Emin Üstün’ün adını alarak Emin Üstün Holding’e dönüştü. Holdingleşme adımıyla farklı sektörlerde hizmet veren başta Eminevim olmak üzere Eminotomotiv, Eminotomotiv 2. El, Emin Sigorta, Emin Enerji, Emin Gayrimenkul Geliştirme, Emin Tarım ve Hayvancılık şirketleri böylelikle Emin Üstün Holding bünyesinde tek çatı altında toplanmış oldu.

Önemli yatırımlara imza attı

İş hayatı boyunca yüze yakın şirketin kuruculuğunu yapan ve yerli bir finansman modeli olan faizsiz Elbirliği Sistemi’ni iş dünyasına kazandırarak üretim ve istihdam alanlarında değer katan yatırımlara imza atan merhum A. Emin Üstün’ün adı da Emin Üstün Holding ile yaşatılmaya devam edecek. 30 yılı aşkın köklü bir geçmiş ve deneyimle hizmetlerini sürdürecek olan Emin Üstün Holding, bir şirketler topluluğu olarak güçlü kurumsal yapısıyla Türkiye’ye değer katan yatırımları sürdürmeyi hedefliyor.