Emin Ege CHP Karaman belediye başkan adayı oldu!

CHP Karaman belediye başkan adayı son dakika belli oldu. CHP Parti Meclisi (PM) 2019 yerel seçimlerde partinin adaylarını belirliyor. CHP'nin Karaman belediye başkan adayları belli oldu. CHP Karaman belediye başkanı Emin Ege oldu.

CHP PM'de yapılan açıklamada CHP’nin 16 ilin daha belediye başkan adayları açıklandı. Buna göre, CHP'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soner Gökçe, Mardin Belediye Başkan adayı ise Süleyman Sarı oldu. CHP Edirne Belediye Başkan adayı Recep Gürkan, CHP Hatay Belediye Başkan adayı Lütfi Savaş, CHP Sinop Belediye Başkan adayı Barış Ayhan, CHP Çanakkale Belediye Başkan adayı Ülgür Gökhan, Eskişehir Belediye Başkan adayı Yılmaz Büyükerşen, CHP Ardahan Belediye Başkan adayı ise Faruk Demir oldu.