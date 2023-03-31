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Medya Emin Çölaşan'dan büyük utanmazlık! Rezalet ki ne rezalet
Medya

Emin Çölaşan'dan büyük utanmazlık! Rezalet ki ne rezalet

Yeniakit Publisher
2023-03-31 10:48:00 -
Emin Çölaşan'dan büyük utanmazlık! Rezalet ki ne rezalet

"Utanma" ve "sıkılma" kavramlarıyla uzaktan yakından alakası olmayan Emin Çölaşan, yine büyük bir edepsizliğe imza attı.

"Utanma" ve "sıkılma" kavramlarıyla uzaktan yakından alakası olmayan Emin Çölaşan, yine büyük bir edepsizliğe imza attı. Seçimler yaklaşırken, Cumhur İttifakı'na karşı her türlü çirkefliğe bel bağlayan Çölaşan, bu defa da "İktidar partisi din ticareti ve din sömürüsü peşinde" herzelerini yumurtladı. Çölaşan, hadsiz yazısında özetle şunları kaydetti:

"Arkalarında MHP destekli güçlü bir Meclis çoğunluğu duruyor… Ama 14 Mayıs seçimlerinden yine de korkuyorlar. Bu kez işin şakası olmadığını gördüler ve panikteler… Ve o yüzden şeriatçı, Cumhuriyet düşmanı ve hatta ellerine kan bulaşmış kesimlerle seçim işbirliğine gidiyorlar. Koskoca iktidar partisi din ticareti ve din sömürüsü peşinde. Acaba bunlarda hiç mi utanma sıkılma kalmamış?"

 
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Yorumlar

Gültekin

Emin Çölaşan'ın açıklamalarına halk olarak itibar etmiyoruz, çünkü sözünde duran insan değil, "paradan 6 sıfırı atsın ben meydan da eşşek gibi anıracağım" sözünü unutmadık ve yerine getirerek önce sözünü tutsun. 20 yıldır halkın taktiriyle 20 yıldır kesintisiz tek başına iktidar da kalmaya başaranların başarısını niçin kıskanıyorsunuz da, "ŞERİATÇI CUMHURİYET DÜŞMANLARI" nitelemesini artık halk yemiyor.

Neron11

Asıl korkan sizsiniz, postal yalayıcılık ve İslam düşmanlığını meslek edinmiş çakma gazeteci , PKK ile ortaklığa ses çıkarmayıp iftiralarla hüdapara ssldırmanız sizin için sonucu değiştirmeyecek .
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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