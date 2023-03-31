Emin Çölaşan'dan büyük utanmazlık! Rezalet ki ne rezalet

"Utanma" ve "sıkılma" kavramlarıyla uzaktan yakından alakası olmayan Emin Çölaşan, yine büyük bir edepsizliğe imza attı. Seçimler yaklaşırken, Cumhur İttifakı'na karşı her türlü çirkefliğe bel bağlayan Çölaşan, bu defa da "İktidar partisi din ticareti ve din sömürüsü peşinde" herzelerini yumurtladı. Çölaşan, hadsiz yazısında özetle şunları kaydetti:

"Arkalarında MHP destekli güçlü bir Meclis çoğunluğu duruyor… Ama 14 Mayıs seçimlerinden yine de korkuyorlar. Bu kez işin şakası olmadığını gördüler ve panikteler… Ve o yüzden şeriatçı, Cumhuriyet düşmanı ve hatta ellerine kan bulaşmış kesimlerle seçim işbirliğine gidiyorlar. Koskoca iktidar partisi din ticareti ve din sömürüsü peşinde. Acaba bunlarda hiç mi utanma sıkılma kalmamış?"



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