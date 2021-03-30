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Gündem Emin Çölaşan fena halde rezil oldu
Gündem

Emin Çölaşan fena halde rezil oldu

Sözcü'de köşe karalayan Emin Çölaşan, Türkiye Futbol Federasyonu ve hükümeti eleştirirken fena halde rezil oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 16:43:00 -
Emin Çölaşan fena halde rezil oldu

Sözcü'de yazan Emin Çölaşan, Dünya Kupası elemelerinde yapılacak olan Türkiye-Letonya maçı öncesinde kaleme aldığı yazısıyla rezil oldu.

'Aferin sana Futbol Federasyonu' başlıklı yazısında, ilk olarak seyircili oynanacağı açıklanan maç üzerinden TFF'yi ve AK Parti'yi hedef alan Emin Çölaşan, yasak gelmesinin ardından adeta şoku yaşadı.

Yazısını gündüzden yazan Çölaşan, karar üzerinden AK Parti'ye eleştiriler getirse de açıklamaları elinde patladı.

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