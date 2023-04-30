Emin Çapa'ya sert tepki: Tiyatro oynayarak vatandaştan oy alamazsınız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST'i 'panayır' ifadesiyle hedef alan Emin Çapa'ya cevap verdi.
Gazeteci Emin Çapa, binlerce vatandaşın akın ettiği TEKNOFEST'i hedef aldı. CNN Türk'te katıldığı programda konuşan Varank, Emin Çapa'nın sözlerine cevap verdi.
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i 'panayır' diyerek karalamaya çalışan Çapa'ya cevap Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.
TEKNOFEST'e 'panayır' demenin gençlere hakaret olduğunu belirten Varank, "Muhalefet bizim ak dediğimize kara demek değil. Eksiklerimiz varsa bunların dile getirilmesini isteriz.Enerjimizi bunları düzeltmekte harcıyoruz. İkiyüzlü olmamaları lazım. Vatandaşı kandırmamak lazım. Tiyatro oynayarak vatandaştan oy alamazsınız." dedi.