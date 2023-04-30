  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

‘Bize öyle dediler’ Karamollaoğlu'ndan bomba 'üst akıl' itirafı!

Altın tahmini ile ilgili şok iddia! Bugüne kadar tüm tahminleri duyuran uzmanları unutun! Ekonomist tahminini duyurdu

HÜDA PAR: Memleket CHP zihniyetine teslim edilmemeli

Bakan Koca müjdeyi böyle verdi: Kabul için gün sayıyoruz

O ülkeden Yunanistan'a F-35 telkini: 14 Mayıs'ı bekleyin

Türkiye'nin birincisi Yusufeli'den kötü haber: O bölge tamamen baraj suları altında kaldı, gündeme oturdu! Eski ve yeni hali

AYM ile ilgili Bahçeli'den flaş çıkış: Yeniden yapılandırılmalı

Azerbaycan tarafından Kahramanmaraş'ta yapılacak! TOKİ paylaştı

Türkiye'yi ilgilendiren gelişmede anlaşma sağlandı: Türkiye ile kardeş ülke Azerbaycan arasında imzalar atıldı! Hedef 15 milyar dolar

CHP'nin kalesi diye övünüyorlardı! Kılıçdaroğlu'nu şoke edecek görüntü
Gündem Emin Çapa'ya sert tepki: Tiyatro oynayarak vatandaştan oy alamazsınız
Gündem

Emin Çapa'ya sert tepki: Tiyatro oynayarak vatandaştan oy alamazsınız

Yeniakit Publisher
2023-04-30 00:26:00 -
Emin Çapa'ya sert tepki: Tiyatro oynayarak vatandaştan oy alamazsınız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST'i 'panayır' ifadesiyle hedef alan Emin Çapa'ya cevap verdi.

Gazeteci Emin Çapa, binlerce vatandaşın akın ettiği TEKNOFEST'i hedef aldı. CNN Türk'te katıldığı programda konuşan Varank, Emin Çapa'nın sözlerine cevap verdi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i 'panayır' diyerek karalamaya çalışan Çapa'ya cevap Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

TEKNOFEST'e 'panayır' demenin gençlere hakaret olduğunu belirten Varank, "Muhalefet bizim ak dediğimize kara demek değil. Eksiklerimiz varsa bunların dile getirilmesini isteriz.Enerjimizi bunları düzeltmekte harcıyoruz. İkiyüzlü olmamaları lazım. Vatandaşı kandırmamak lazım. Tiyatro oynayarak vatandaştan oy alamazsınız." dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar sorununa karşı çözümü açıkladı: Türkiye o ülkeden gaz alıp satarsa...
Ekonomi

Dolar sorununa karşı çözümü açıkladı: Türkiye o ülkeden gaz alıp satarsa...

Meserretçioğlu Yatırım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Meserretçioğlu, dolardaki kur artışı nedeniyle kısa vadede Rus gazının tedarik ..
Süleyman Soylu'yu şaşkına çeviren gelişme!
Gündem

Süleyman Soylu'yu şaşkına çeviren gelişme! "Böylesini ilk kez görüyorum" deyip duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında; seçim öncesi sahadaki son duruma..
Ümit Özdağ’ın Suriyeli sığınmacı ile diyaloğu olay oldu!
Gündem

Ümit Özdağ’ın Suriyeli sığınmacı ile diyaloğu olay oldu! "Tayyip seçimi kazanacak, seninle beraber Suriye’ye gideceğiz"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriyeli olduğunu belirten bir kişinin kendisine "Tayyip seçimi kazanacak, seçimden sonra seninle be..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23