Emin Çapa’nın zor anları: Beynim makine gibi takırdıyor

Kemalistlerin ekonomist olarak itelediği Emin Çapa, yaşadığı bir rahatsızlığı sosyal medya hesabından paylaştı.

Emin Çapa paylaşımında, "Pazartesi'den beri geçmeyen bir migren atağı yaşıyorum. Adeta beynimin çalışırken yavaşlayan bir makine gibi takırdadığını hissediyorum. Bazen teknik metinleri üst üste iki kere okuyorum. Rakamları hayatımda ilk kez hatırlayamıyorum ve bu beni ağrıdan daha fazla dehşete düşürüyor" ifadelerini kullandı.