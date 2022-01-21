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Medya Emin Çapa çirkin üslubuyla sözde hayvanseverleri kışkırttı! Halk TV provokasyon peşinde
Medya

Emin Çapa çirkin üslubuyla sözde hayvanseverleri kışkırttı! Halk TV provokasyon peşinde

Halk TV sunucusu Emin Çapa, çirkin üslubuyla, sözde hayvanseverleri sokak köpekleri konusunda kışkırtmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 21:53:00 - 2022-01-21 22:00:33

 Yeniakit.com.tr 

"Bu iş aklı selimle" çözülmeli çağrılarına kulak tıkayıp, sorunu provokasyona çevirmeye çalışan CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV, sözde hayvanseverleri kışkırtmaya devam ediyor.

Sokaklardaki başıboş köpekler, toplum için tehdit unsuru olmayı sürdürürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sokak hayvanlarının güvenli yaşam alanlarına toplanması çağrısı, CHP'li belediyelerde karşılık bulmadı.

Çirkin üslubuyla hayvanseverleri kışkırtmaya çalıştı!

Soğuk hava şartlarında, sokak hayvanları için de en güvenli yaşam alanlarının barınaklar olmasına karşın, Halk TV sunucusu Emin Çapa, çirkin üslubuyla hayvanseverleri kışkırtmaya çalıştı.

"Bütün bu dünyaya hepiniz sığıyorsunuz. Katiller, caniler, tecavüzcüler, çocuklara saldıranlar, kadınları doğrayanlar sağıyor da sokak hayvanları mı sığmıyor? Bir insaf edin, bir elinizi vicdanınıza koyun. Yapmayın bunu." diyerek sözlerine başlayan Çapa, sokaklardaki başıboş hayvanların saldırısına uğrayarak yaralanan ya da hayatını kaybedenlere hiç değinmedi.

Emin Çapa, çözümün "kısırlaştırma"da olduğunu öne sürerek, şöyle devam etti:

Avrupa'da yokmuş. Evet 1800'lerde başladılar bu işe. Kısırlaştıracaksınız. Sonra onları alıp rehabilite edeceksiniz.

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Yorumlar

osman

goygoycu seni. dünya itlaf etti kurtuldu
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Devran

Çok hakli yaaa... Keşke vakti zamanında annesi ve babasıyla da birileri bahsettiği konuyu enine boyuna konuşsaydı da... Evlat işte, seçemiyorsun ki...
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