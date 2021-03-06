Emin adımlar atmaya devam edeceğiz! Önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, ‘Kalıcı Fiyat İstikrarı İçin Kararlı ve Öngörülebilir Para Politikasının Önemi’ başlıklı bir yazı kaleme aldı. Ağbal, yazısında toplumu bir arada tutan yegâne unsur olan güvenin güçlü bir ekonominin de temelini oluşturduğunu belirtti. Güven duyulan bir ekonomide beklentilerin iyileştiğini, yatırımın ve istihdamın arttığını, toplumun refaha kavuştuğunu ifade etti.

Güven vurgusu

Ağbal, güvenin ekonomi yönetiminin temel kurumlarından biri olan merkez bankaları için de büyük önem taşıdığının altını çizdi. “Güven duyulan para politikasının beklentileri iyileştirme gücü artar. Bu çerçevede bir merkez bankasının amacına ulaşmak için atması gereken ilk adım ekonomik aktörlerin para politikasına güvenmesini sağlamaktır. Görevini başarıyla yerine getiren bir merkez bankası istikrarlı ve üretken bir ekonominin kapısını açar. Kısacası güven veren, fiyat istikrarına odaklanan bir para politikası uzun vadede toplumsal refahın anahtarlarından biridir” değerlendirmelerini yaptı.

Var gücümüzle çalışıyoruz

TCMB’nin en önemli önceliğinin fiyat istikrarını sağlamak ve kalıcı hale getirmek olduğunu dile getiren Ağbal, şöyle devam etti: “Güven veren bir para politikası uygulayarak bu amaca ulaşmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü kalıcı fiyat istikrarı; sürdürülebilir büyüme için, toplumun refahı için, daha adil gelir dağılımı için ve daha fazla istihdam için bir ön koşuldur. Amacımıza ulaştığımızda paramız hak ettiği değere kavuşacak; üretenler, emek verenler, ekonomiye can katanlar kazanacak. Böylece geleceğe güvenle baktığımız, daha çok ürettiğimiz, daha çok kazandığımız, güçlü ve istikrarlı ekonomiyi tam anlamıyla pekiştirmiş olacağız. Güven veren bir para politikasının kalıcı fiyat istikrarını ve uzun vadede müreffeh bir ekonomiyi beraberinde getireceğine inanarak yeni bir yola çıktık. Kasım ayı başından itibaren para politikasında güven inşa etmeyi amaçlayan bir paradigma değişimine gittik. TCMB Başkanlığı’na geldiğim günden bu yana önemli adımlar atıldı. Para politikasındaki bu paradigma değişimini desteklemek ve güven tesis etmek amacıyla atıldı. Tüm bu adımlarla kalıcı fiyat istikrarına ulaşmayı hedefliyoruz.”

Kritik hamleler yaptı

Naci Ağbal, kalıcı fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda kritik hamleler yaptıklarına işaret etti. Fiyat istikrarı amacına ve enflasyon hedeflemesi rejimine bağlılıklarını vurgulayarak yola çıktıklarını anımsattı. Para politikasında şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişimi güçlendirme taahhüdünde bulunduklarını hatırlattı. Ağbal, akabinde kasım ve aralık aylarında aldıkları kararlarla enflasyona yönelik riskler nedeniyle güçlü bir parasal sıkılaşma yaptıklarına dikkat çekti. Para politikasında daha sade bir operasyonel çerçeveye geçtiklerini anlattı.

Önemli taahhüt

Kur düzeyini ya da yönünü belirleme amaçlı döviz alım ya da satım işlemi yapmayacaklarını yineleyen Ağbal, “Güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz” taahhüdünde bulundu. 2021 sonunda enflasyonun yüzde 9.4 seviyesine düşmesini hedeflediklerini bildiren Ağbal, şu açıklamaları yaptı:

Rezervlerimizi arttıracağız

“Tabii risklerin de farkındayız. Bu nedenle sıkı para politikamızı sürdürürken bir yandan da tüm paydaşlarımızı içeren etkin bir iletişim yaklaşımıyla politikalarımızı daha da etkili kılmayı hedefleyeceğiz. Para politikasındaki sıkı duruşu, yüzde 5 hedefini elde edene kadar sürdüreceğiz. Hedefe ulaşmakla da yetinmeyecek, enflasyonda bu seviyenin kalıcılığını sağlamak için gerekeni yapacağız. Özetle bu stratejimizin geçici değil, orta vadeli olduğunu ve hedeflerimize ulaşana kadar kararlılıkla uygulanacağının altını çizmek isteriz. Sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesiyle alım ihalelerine gidip rezervlerimizi arttıracağız. Şartlar oluştuğunda buna yönelik planımızı da açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız. TCMB olarak her ne kadar kararlı olsak da bu konuda toplumun her kesiminin desteğine ihtiyacımız var. Bu zorlu yolculuğumuzda tüm paydaşlarla eş güdümlü çalışmak bize önemli katkı sağlayacaktır.”

Mali disiplin sürdürülmeli

Naci Ağbal, mali disiplinin kararlı bir şekilde sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını savundu. Hukuk ve ekonomi alanındaki yapısal reformların da beklentiler yoluyla dezenflasyona destek vereceği görüşünü paylaştı. Ayrıca tüm iletişim araçlarını bütüncül bir yaklaşımla kullanacakları sözü veren Ağbal, yazısını şöyle noktaladı: “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023’te yüzde 5 enflasyon hedefimize ulaşmak için toplumun her bir ferdinin bizlere desteği çok önemli. Bundan sonra da TCMB, uygulamakta olduğu doğru politikaları devam ettirerek tüm ekonomik aktörlerin güvenini kazanmak için çalışacak. Böylece kalıcı fiyat istikrarını temin ederek toplumsal refaha eşsiz bir katkı sağlayacak. Kalıcı fiyat istikrarı, ekonomimize inanan insanları koruyacak, paramızı hak ettiği değere kavuşturacak ve bunun sonucunda da hepimiz geleceğe güvenle bakacağız. Bunu başaraca- D’S Damat, Eskişehirspor’un ğımıza inanıyorum.”