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Emet’te ’’Sağlıklı yaşam yürüyüşü’’

Kütahya’nın Emet ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi sağlık çalışanları, sağlıklı bir yaşam için hareket etme ve yürüyüşün önemini belirtmek için etkinlik gerçekleştirildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:06
Emet’te ’’Sağlıklı yaşam yürüyüşü’’

Kütahya’nın Emet ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi sağlık çalışanları, sağlıklı bir yaşam için hareket etme ve yürüyüşün önemini belirtmek için etkinlik gerçekleştirildi.


Emet Hükümet Meydanı önünden başlayan ve toplumda farkındalık oluşturmak adına yapılan yürüyüşte “Sağlıklı yaşam için günde 10 bin adım”, ”Her gün en az 30 dakika yürüyüş yapılmalı” yazılı dövizler açıldı. Sağlık bakanlığınca hazırlananel broşürleri esnaf ve vatandaşlara dağıtıldı.


Emet Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Tabibi Dr. Fethiye Güven, yaptığı açıklamada, ’’Toplumumuzun fiziksel aktivite konusunda bilgi düzeylerinin yetersizliği, fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi üzerine farkındalık oluşturmak adına bu tür etkinlikler düzenleniyor. Toplumda obezite, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıkların görülme sıklığının artması nedeniyle halkımızı bilgilendirme ve hareketli bir yaşamın sağlığa etkileri konusunda, kendilerini aydınlatıcı broşürler dağıtmak üzere bu etkinliği gerçekleştirdik.Sağlıklı bir yaşam ve bazı hastalıklara yakalanmama adına günde en az 10 bin adım atmanın insan vücuduna katacağı sağlık konusunda halkımızı bilgilendirmeye çalıştık “dedi.


Dr. Güven, ’’Dünyada fiziksel hareketsizliğin yol açtığı ölümlerde ülkemiz 4. sırada. Bu durumun önlenmesi için dengeli beslenmek, zararlı alışkanlıklardan uzak durarak, günde en az 30 dakika yürünmesi gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:06
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