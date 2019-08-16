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Emet’te Kaplıcalar Caddesi yeni yüzüyle hizmette

Emet Belediyesi tarafından işletilen Kaynarca ve Osmanlı Hamamı ile, Emet Termal Resort Tesislerine inen caddede kaldırım genişletme ve aydınlatma çalışmaları tamamlanarak hizmete girdiği bildirildi.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:48
Emet’te Kaplıcalar Caddesi yeni yüzüyle hizmette

Emet Belediyesi tarafından işletilen Kaynarca ve Osmanlı Hamamı ile, Emet Termal Resort Tesislerine inen caddede kaldırım genişletme ve aydınlatma çalışmaları tamamlanarak hizmete girdiği bildirildi.


Emet Belediyesi Fen İşleri Ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında kaldırımları genişletilen yol, tek yön ve tek araç geçişli olarak düzenlendi. Yapılan çalışmalar ile Termal kaplıcalara inen caddede, aydınlatma çalışmaları ile görsel açıdan da estetik bir görünüm sağlandı.


Araçların Kaynarca istikametinden tek yön olarak hamam ve kaplıcalara ineceği şekilde yolun daraltılıp kaldırımların genişletildiği caddeye, yürüyüş ve oturma grupları yerleştirildi. Hizmete açılan cadde de yapılan çalışmalar Bayram için ilçe dışından gelen ziyaretçiler kadar, ilçede yaşayan vatandaşların da büyük beğenisini topladı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:48
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