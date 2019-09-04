Emet’te Deniz Toprak rüzgarı

Kütahya’nın Emet ilçesinde, her yıl geleneksel olarak kutlanan 3 Eylül Emet’in Kurtuluş Günü etkinlikleri halk konseri ile sona erdi.

Emet Termal Resort Oteli Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleştirilen halk konserine Kütahya Milletvekilleri Ahmet Erbaş, Ceyda Çetin Erenler, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Gecede sahneye yerel sanatçı Osman Turan, Grup Çağrı ve ünlü sanatçı Deniz Toprak çıktı.

Gecede konuşma yapan Milletvekilleri Ahmet Erbaş ve Ceyda Çetin Erenler, Emet’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılını kutladılar.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Bu yıl ilk defa kutlamaları bir haftaya yaydık. Çeşitli etkinliklerle festival havasında kutlamalarımızı gerçekleştirdik. İnşallah Emetimiz Milletvekillerimizin de çalışmasıyla Gazi ünvanını kısa zamanda alacaktır. Bir hafta boyunca özverili çalışmalarından dolayı Belediye personelime teşekkür ediyorum ve bugün burada toplanan yaklaşık 5 bin Emetli kardeşime şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.

Deniz Toprak söylediği birbirinden güzel parçalarla konseri izlemeye gelen yaklaşık 5 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 2 saat süren konserin sonunda Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, günün anısına ünlü sanatçı Deniz Toprak’aplaket takdim etti.