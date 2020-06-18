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Sağlık

Emet’te 5 daire karnatina altına alındı

Kütahya’nın Emet ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bir apartmanda 5 dairenein karantinaya alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 13:08:54 -
Emet’te 5 daire karnatina altına alındı

Kütahya’nın Emet ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bir apartmanda 5 dairenein karantinaya alındığı bildirildi.


Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapaılan açıklamada, ’’Korona virüs (Covid-19) pozitif vakalar nedeniyle bireysel izalasyon yeterli olamayacağı için, pozitif vaka ve temaslılarının yaşadığı Akpınar Mahallesi Gazi Caddesinde bulunan bir apartmanın dairelerinin tamamının 14 gün karantina altına alındığı bildirildi. 12 daireli apartmanda 5 ailenin ikamet ettiği açıklandı.

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