Emet’te ’3 Eylül Kurtuluş Haftası’ etkinlikleri, resim ve ahşap sergisinin açılışıyla başladı

Ķutahya’nın Emet ilçesinde,3 Eylül Gazi Emet’in Kurtuluşu Bor, Kültür ve Termal Rurizm Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen’Emetli sanatçılar resim ve el sanatları sergisi’ düzenlenen törenle açıldı.

Emet Kaymakamlığı ve Emet Belediyesi’nin organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında açılan sergiye Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Kütahya Kültür Sanat Derrneği Başkanı Bayram Yıldız, Kütahya Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Mustafa Kemal Altınsoy, sanatçılar, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, termal, bor madeni zengini, tarihte şanlı bir tarihe sahip Gazi Emet’in sanatçı açısından da zenginliğini düzenlenen bu sergiyle gördüklerini belirterek, katılımcı tüm sanatçılara teşekkür etti.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ” Bizlerde Gazi Emetimizde sanatın ve sanatçıların yetişmesi adına Kaymakamlık olarak bir dizi çalışmalar yapıyoruz. Kurduğumuz resim ve müzik atölyeleri ile gençlerimizin kendilerini sanatla ifade edebilmelerine,Gazi Emetimizi müzik notalarına ve resim tuvallerini aktarabilmelerine olanak tanımaya çalışıyoruz. Gazi Emetimizde bu tür sanatçılarımız,görmek, sergilerini açmak bizleri onurlandırmaktadır. Kendilerine katılımları için teşekkürlerimizi sunuyoruz “dedi.

Sergide Türkiye haritası üzerine yapılmış ahşap Atatürk heykeli ve dede torun el ele isimli eser büyük beğeni topladı.

Daha sonra protokol sanatçılar ile birlikte serginin açılışını gerçekleştirdi. Sergiyi gezen protokol üyelerine sanatçılar eserlerini tanıtırken, program sonunda katılımcı tüm sanatçılara teşekkür belgesi ve plaketler takdim edildi.

Sergide ressam ve el sanatları sanatçıları, Ahmet Altıntaş, Ali Şen,Bayram Yıldız, Enver Erkök, Hidayet Şen, İsmail Menekşe, Mehmet Esen, Mehmet Tabanlıoğlu, Mehmet Yakar, Mustafa Kemal Altınsoy, Fuat Öziğdeci, Metin Kaplan, Ünal Öztaş ve Zehra Derya Karakadıoğlu’nun eserleri yer aldı.(YD-EFE)