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Emet’te 258 bin 175 fidan toprakla buluştu

Kütahya’nın Emet Değirmisaz Kızılbük Köyü’nde, Gürok Turizm ve Madencilik tarafından maden sahası rehabilitasyonu özel ağaçlandırma çalışması yapıldığı bildirildi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:18
Emet’te 258 bin 175 fidan toprakla buluştu

Kütahya’nın Emet Değirmisaz Kızılbük Köyü’nde, Gürok Turizm ve Madencilik tarafından maden sahası rehabilitasyonu özel ağaçlandırma çalışması yapıldığı bildirildi.


Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce yapılan maden sahaları rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde orman alanlarında, işletilmesi tamamlanmış maden sahalarının rehabilitasyonu yapılarak, tabiata yeniden kazandırılması ve canlılar için kullanılabilir hale getirilmesi hedefleniyor.


Bu kapsamda Emet Değirmisaz Kızılbük Köyü’nde Gürok Turizm ve Madencilik tarafından maden sahası rehabilitasyonu özel ağaçlandırması yapıldı.


Devlet ormanı olan ve Gürok Turizm ve Madencilik A.Ş tarafından Emet Orman İşletme Müdürlüğünden açık kömür işletme izni alınarak maden ocağı olarak işletilen ve daha sonra ağaçlandırılmaya uygun hale getirilen pasa döküm sahası şimdi yemyeşil yüzü ile yeniden gülümsüyor.


Gürok Turizm ve Madencilik A.Ş.’ye ait 1994 yılı tahsisli 1 milyon 397 bin 384 metrekarelik özel ağaçlandırma sahasına 60 bin 450 adet fıstık çamı, 29 bin adet kızılçam, bin 750 adet sedir, 56 bin 975 adet diğer meyve ve yapraklı türler olmak üzere toplam 148 bin 175 adet fidan dikildi.


2001 yılı tahsisli 831 bin metrekarelik özel ağaçlandırma sahasına ise 75 bin adet kızılçam, 15 bin adet fıstıkçamı, 20 bin adet yapraklı türler olmak üzere toplam 110 bin adet fidan dikildi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:18
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