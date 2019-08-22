0553 313 94 23

Emet’in düşman işgalinden kurtuluşu bir hafta boyunca yapılacak etkinliklerle kutlanacak

Kütahya’nın Emet ilçesinde, ’Gazi Emet Kurtuluşu, Bor Kültür ve Termal Turizm Festivali’ etkinlikleri adı altında bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanacağı bildirildi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:43
Emet’in düşman işgalinden kurtuluşu bir hafta boyunca yapılacak etkinliklerle kutlanacak

Kütahya’nın Emet ilçesinde, ’Gazi Emet Kurtuluşu, Bor Kültür ve Termal Turizm Festivali’ etkinlikleri adı altında bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanacağı bildirildi.


Emet Kaymakamlığı ve Emet Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirilecek etkinlikler bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı ile başlayıp, 4 Eylül’de resim ve el sanatları sergisinin kapanışı ile 6 gün süreceği bildirildi.


30 Ağustos’tazafer bayramı kutlamaları ve şehitlerimiz için Mevlüt okutulması yanında, Emet Belediyesince düzenlenen Dr.Fazıl Doğan Kurtuluş kupası halı saha futbol turnuvası final maçı oynanacak. Grup maçlarının başladığı turnuva finali 30 Ağustos’ta gerçekleşecek.


31 Ağustos Cumartesi günü ise öğlen saat 12.00’de turizm motor turu yapılacak. Tur kapsamında motor sporcuları Eğrigöz, İki Taş Kanyonu, Dereli veGünlüceCevizdere şehitleri anıt istikametinde motorları ile turizm turu gerçekleştirecekler. Aynı gün Emetli resim ve el sanatlarısanatçılarının eserlerinden oluşan sergi açılışı yapılacak. 31 Ağustos akşamı Emet Termal Otel Resort Anfi Tiyatroda Kültür bakanlığı sanatçıları Halis Çaşkurlu ve Yıldız Çam Özdemir konser verecek.


1 Eylülde ise Cevizdere’de düşmana ilk kurşunu atanan Porsuk Ahmet anısına düzenlenen trap ve tek kurşunyarışmaları gerçekleştirilecek. Aynı gün Bursa büyük şehir belediyesi karagöz kukla gösterisi seyircilerle buluşurken, akşam anfi tiyatroda Bursa büyük şehir belediyesi roman orkestrasının bir konser vereceği açıklandı.


2 Eylül Pazartesi günüKütahya Evliya Çelebi mehteran takımı, akşamüstü Günlüce köyünde bir gösteri yaparken, saat 20.00’de ise Emet mehlemönünden anfi tiyatroya bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Aynı gün anfi tiyatroda Mehteran konseri yanında, yerel sanatçılar,Grup nağme, Mevlüt Fidan, Muammer Akyol, Hüseyin Öztürk, Seyfullah Ulusoy kral müzik grubu, Osman Turan ve Süleyman Samursahne alarak sevenleri ile buluşacak. 3 Eylülde ise Cevizdere anıtında başlayacak etkinliklerleprogram devam edecek. Emet belediyesi toplu sünnet ve kulak delme şöleni yanında, 3 Eylül’de kurtuluş pilavı dağıtımı ve mevlit okutulacak.


Akşam ise Emet termal ResortAnfi Tiyatroda ses sanatçıları Ankaralı İclal veÇağrı Güler,Anadolu RockGrubu konserleri yer alacak. Kum sanatı sanatçısı Tarkan Köylü’nünde yer alacağı programda Türk Halk müziği sanatçısı Deniz Toprak’la 3 Eylületkinlikleri sürecek.


4 Eylül’de Emetli resim ve el sanatları sanatçılarının eserlerinin yer aldığı serginin kapanışı ile programlar tamamlanacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:43
  1. sanat
  2. konser
  3. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KYK yurt başvuruları başladı
    1. KYK yurt başvuruları başladı
    2. Azhvala Şenliği Çerkesleri ve Çerkes..
    3. Göztepe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını..
    4. Akdeniz’de ‘Mahallemiz-Mahalle Mis..
    5. Yerel kalkınmaya 22 milyon avro destek
    6. Belediyede intiharı polis önledi
    7. Yasak avlanan saka kuşlarını zabıta..
    8. Büyükşehir Belediyesi personelini can..
    9. Köyde kuduz korkusu! Herkese aşı yapıldı
    10. Hava parası tarih oldu, mağazalar bir..
    11. Çorum'da kuduz inek paniği
    12. Malatya Turizm tanıtım anketi başladı
    13. Ordu’da fındık işçileri kaza yaptı :1..
    14. Irak'taki ilk seyyar benzinlik yolda..
    15. Göztepe, Beşiktaş maçına hazır
    16. Kostas Mitroglou, 295 dakika süre aldı..
    17. Villayı ‘drone’ ile izledi! Ankara’da..
    18. Antarktika'da 'yıldız tozu' keşfedildi
    19. Donald Trump'tan ilginç açıklama:..
    20. Fenerbahçe forması giyen Jailson'a Al..
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal